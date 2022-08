FLEECE PÅ RIDEREN: Tanken på å fryse når de spilte live gjorde den nordnorske duoen vettskremt.

Plateanmeldelse: Röyksopp – «Profound Mysteries II»: Den ukompliserte toeren

Röyksopp er på sitt beste når de leker seg litt bort fra formelen.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det har gått åtte år siden Svein Berge og Torbjørn Brundtland annonserte at de var ferdige med albumformatet – i det minste under Röyksopp-fanen.

Slik ble det heldigvis ikke: To tredjedeler ut i 2022 er vi allerede to tredjedeler til bunns i prosjektet «Profound Mysteries», som med 30 låter kan minne mistenkelig om… vel, en reinspikka albumtrilogi.

Der første installasjon av «Profound Mysteries» lente seg vel mye mot allerede etablerte Röyksopp-troper, er denne oppfølgeren mer variert – og hakket bedre. Duoen har også i denne omgang tatt ringerunden til en bukett sangere fra Norge og Storbritannia.

Les også Albumanmeldelse Röyksopp - «Profound Mysteries»: Rolig. Det ordner seg. Chillout for godt voksne som tror de fremdeles er greit unge.

Albumet starter sterkt med den gildt titulerte instrumentalen «Denimclad Baboons», som deler noen bouncy kvaliteter med deres største hit, «Eple», om enn med et åpenbart bigbeat-element i bunnen.

Enda bedre blir det med «Let’s Get It Right», sunget av Svein Berge og Astrid S – en strøken popmelodi som tjener enormt på et varmt, organisk og intimt lydbilde. For ikke å snakke om «Unity», som løftes til himmels av euforisk housepiano, breakbeats og en kraftfull sangprestasjon fra britiske Karen Harding.

Gøy er det også når Berge og Brundtland avslutter skiva med å kaste seg ut i en synthmarinert progvals, med uvurderlig bergensk tilstedeværelse fra Kato Ådland (bass) og Ivar Thormodsæter (trommer).

Denne viljen til å leke med formelen kunne godt preget enda større deler av platen. Sundfør-assisterte «Oh, Lover» vokser underveis, men den høres først og fremst ut som en moderat inspirert versjon av noe de har gjort sammen før. «Sorry», med følsom-kjedelige Jamie Irrepressible på vokal, kunne vært en forkastet demo til en Apple-reklame.

Når det er sagt: Toeren gir definitivt grunn til å glede seg til treeren.

BESTE LÅT: «Unity»