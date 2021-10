ENSOM ULV: Adam Granduciel tar The War on Drugs langs trygge og kjente nabolag på bandets nye plate.

Plateanmeldelse: The War on Drugs – «I Don’t Live Here Anymore»: Våpenhvile

The War on Drugs

«I Don’t Live Here Anymore»

(Atlantic/Warner)

The War on Drugs’ tapning av stadionrock er så trygg og fin at den stadig bikker over i det kjedsommelige.

Av Marius Asp

I sjangeren «musikk med røtter i 70- og 80-tallet som alle kan like, ikke minst de som liker Dylan, Springsteen og Petty» har The War on Drugs (heretter TWoD) sakte, men sikkert vokst seg blant de aller største i løpet av det siste tiåret.

Konserten på Sentrum Scene i mars er for lengst utsolgt, og det er heller ikke umulig å forestille seg at frontfigur Adam Granduciel og hans fem medsoldater kunne solgt ut et lett strippet Spektrum på en god dag. Hva er det med dette bandet, annet enn en velplassert vibb i retning noe vi har elsket og savnet?

Tja, si det. Det ferske albumet «I Don’t Live Here Anymore» gir ikke noe godt svar. Første låt ut høres ut som en forkastet skisse fra Wilcos underkjente papparock-klassiker «Sky Blue Sky» (2006), helt ned til gitararbeidet og trommelyden. Men så er det disse hersens tekstene, da.

Granduciel har sjeldent noe mer å tilby på den lyriske siden enn generelle hentydninger om å føle seg inneklemt av livet og skjebnen, med vage hint om at det finnes en motorvei i enden av den metaforiske tunnelen.

Denne nokså grunne tilnærmingen har forplantet seg i melodiene, som ikke byr på et eneste overrumplende øyeblikk. Ikke ett. Det er nesten imponerende.

Det åttitallsdunstende og fullstendig skamløse tittelsporet, der TWoD skuler vel så bestemt mot Def Leppards «Hysteria» som mot Springsteen, er uimotståelig. Det er også lett å sette pris på andre låter her, deriblant storslagne «Harmonia’s Dream» og den Phil Collins-robotiske elektro-rusleren «I Don’t Wanna Wait» (et ørlite nikk til «Dawson’s Creek», tro?).

Men hvis dette er stadionrockens fremtid, er det på høy tid å melde flytting til mer fruktbare stilistiske nabolag.

BESTE LÅT: «I Don’t Live Here Anymore»