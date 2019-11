SAMMEN PÅ RØD LØPER: Artist Fay Wildhagen med sin kjæreste, P3-profil Silje Nordnes. Foto: Odin Jæger, VG

Nordnes om forholdet: – Livet er veldig godt

P3-profil Silje Nordnes tok imot kjæresten på den røde løperen til P3 Gull.

Artist Fay Wildhagen kom ankom kjendisfesten til P3 Gull i aller siste liten – rett fra spillejobb.

– Jeg som hadde håpet å slippe dette, sier Wildhagen til VG.

P3-profil og programleder Silje Nordnes hadde vært på plass lenge, og tok imot kjæresten på den røde løperen til prisutdelingen P3 Gull lørdag kveld.

Til VG sier Wildhagen at hun har det veldig bra.

Nordnes og Wildhagen hadde allerede vært sammen en stund, da det i mars ble offentlig kjent at de to var et par.

– Har de siste månedene forandret deg?

– Nei, jeg har alltid vært et bøllefrø, men det er kanskje dere som er blitt bedre kjent med meg, sier Wildhagen.

Tidligere lørdag kveld sa Silje Nordnes til VG at hun har det bra om dagen.

– Livet er veldig godt. Jeg har det veldig bra privat og vi koser oss, sier Nordnes til VG.

Youtuberen Amalie Olsen og reality-kjendis Adrian Sellevoll, som har vært med i «Ex on the Beach», «Farmen Kjendis» og «Skal vi danse».

Avskjedsturné

I september ble det kjent at NRK legger ned programmet P3 Morgen, etter ti år. Programleder Nordnes har planene klare fremover.

– Vi har 15 sendinger igjen og etter det skal jeg sove veldig mye, sier hun.

Hun røper at radioprogrammet skal ut på avskjedsturné rundt om i Norge, til Bodø, Trondheim og Stavanger.

– Vi skal skvise ut det siste vi har av god stemning.

FORTSETTER I NRK: Silje Nordnes sier hun fortsetter i NRK, men at hun ikke har lagt konkrete jobbplaner foreløpig. Her er hun med programleder i P3 Markus Ulv Ekrem Neby, og til høyre ser vi Line Elvsåshagen. Foto: Odin Jæger, VG

Mange priser

Det er Ronny Brede Aase som leder kveldens direktesendte TV-show. Det deles ut følgende priser: Årets liveartist, Årets nykommer, Årets låt og P3-prisen (uten nominerte).

