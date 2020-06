VELDEDIG FYR: Da NRKs Nicolay Ramm fikk hele sommeren utsatt på grunn av coronaen, fant han ut at han ville hjelpe noen som ikke har det så bra. Resultatet ble låten «Reiseforbud» til inntekt for Røde Kors. Foto: Frode Hansen

Nicolay Ramm hardt rammet av coronakrisen – har måttet avlyse alt

2020 skulle bli Nicolay Ramms (31) gullår med bryllup, bryllupsreise, sommer-OL i Tokyo og musikaldebut til høsten. Så kom coronaen og visket vekk kalenderen hans. Da bestemte Ramm seg for å gjøre en god gjerning i stedet.

– Nei, året ble ikke helt som jeg hadde tenkt. Det er mange ting som har gått skeis, og alt er utsatt på ubestemt tid. Lørdag skulle jeg ha giftet meg, deretter dratt på bryllupsreise til den andre siden av kloden, så var det sommer-OL i Tokyo, og deretter musikalen «Jersey Boys» i høst. Men i stedet for å legge meg ned og grine, tenkte jeg at jeg kunne finne på noe for å glede andre. Derfor tok jeg kontakt med Røde Kors, forteller Ramm til VG.

Resultatet ble låten «Reiseforbud» der alle inntekter vil gå til Røde Kors-prosjektet «Ferie for alle». Der får familier med trang økonomisk bakgrunn finansiell hjelp til å komme seg på en sommerferie. Med bakgrunn i at Nicolay Ramm i fjor fikk en overraskende sommerslager med «Raske briller» – den ble også nominert til Spellemannpris som «Årets låt» – håper han at det samme kan skje i år.

Låten er tilgjengelig på de fleste plattformer fra og med i dag.

– «Reiseforbud» handler om tiden vi er inne i nå, om å drømme seg vekk til varmere strøk mens vi alle på sett og vis er «innelåst» her i Norge. Jeg håper virkelig at den streames i bøtter og spann slik at det blir flere penger til Røde Kors, og at flere familier som ikke har det greit økonomisk kan dra på ferie i sommer. Ta med låten i biler, tog og på hytta! Men ikke på charterfly til Syden da ...

Selv rakk Nicolay Ramm heldigvis aldri å trykke på bestillingsknappen til den planlagte bryllupsreisen da bryllupet i Frankrike ble utsatt. Rett etter bryllupsreisen til USA skulle Ramm av gårde igjen – til sommer-OL i Tokyo – der han på sedvanlig vis står for NRKs gjøglerier.

Det hadde han gledet seg voldsomt til.

– Jeg var veldig klar for sommer-OL i Tokyo – sommer-OL er jo det største av alt. Jeg har jobbet med forberedelser siden august i fjor og spilt inn masse sketsjer med blant andre Amalie Iuel, Karsten Warholm, håndballgutta, Jakob Ingebrigtsen og flere til. Så nå har vi en bank med sketsjer som ikke blir vist. Vi får heller spare det til neste år, selv om det ikke er gitt at det blir noe OL da heller, sier han.

Ramm innrømmer at det tæret på humøret en periode da Norge stengte ned i mars.

– Jeg innrømmer at jeg gikk inn i en semi-depresjon da jeg innså at alt kom til å ryke, men som sagt; ingen grunn til å sutre selv om kalenderen er slettet. Det er mange som har det mye verre enn meg – folk som er permitterte og som har mistet jobben, for eksempel.

Han vet heller ikke hva som skjer med musikaldebuten i «Jersey Boys». Den skal egentlig ha premiere den 16. september, men er nå satt på vent i tråd med norske myndigheters anbefalinger rundt smittevern. Det skal komme nye regler for åpning av kulturlivet den 1. september. Da kan det bli aktuelt å åpne for arrangement med et publikum opp mot 500 mot 200 i dag.

En ting er Nicolay Ramm iallfall klar på – han vet hva han skal bruke sommeren til.

– I sommer kommer jeg til å benytte meg av muligheten til å se mer av Norge – jeg har faktisk ikke feriert så mye her hjemme, utover det vanlige hyttelivet. Da blir det å ta bilen nordover, vestover og sørover, tenker jeg.

Publisert: 19.06.20

