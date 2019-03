DUELL: Sigrid var manges favoritt til Årets Spellemann 2018, som gikk til Alan Walker. Hun har gode sjanser neste år, mener VGs kommentator. Foto: MATTIS SANDBLAD

Spellemannprisen: Hans tur. Ikke hennes

Spellemannkomiteen holdt hodet kaldt og ga fjorårets kommersielt største den største hederen.

Det er ikke en voldsom overraskelse at Alan Walker plukker med seg prisen for Årets Spellemann. Men det er en stor overraskelse, nesten sjokkerende, at Sigrid ikke får med seg en eneste harpe når 2018 summeres opp.

Slik må det også føles for Sondre Justad, som hadde hele fire nominasjoner med seg inn i salen, men måtte gå tomhendt ut igjen. Noe han forutså selv på rød løper, skal sies.

At publikum stemmer frem Mads Hansens «Sommerkroppen» som Årets Låt er derimot ingen overraskelse. Hansens tøys fra forsommeren i fjor følger opp Ylvis’ Spellemann for «The Fox». Kanskje man skulle slutte å la dette være en SMS-pris.

Fortjent heder

Emilie Nicolas ble mestvinnende popartist, med to priser – pluss at produsenten hennes ble kåret til årets beste i sitt fag. Hun kan fortjent kalle seg fjorårets comebackartist, etter en lang og vanskelig sykdomshistorie.

Oslo Filharmoniske Orkester er de som kan juble høyest. Hundreåringen kan markere jubileumsåret med hele tre Spellemenn, og gjorde storeslem i de kunstmusikalske kategoriene.

Kjekt også for DDE som fikk en fortjent hederspris. Selv om man kanskje kunne forventet et blunk til Åge Aleksandersen i hans syttiende år. Han har riktignok vunnet hedersprisen tidligere, men det var i 1982.

Dessuten må det for Aleksandersens del være som om barna hans har fått prisen. Trønderrockbestefaren produserte både førstesingelen «Flamma/Kvinnfolk» og fulgte opp med å produsere begge «Rai»-platene.

Fristende

Det må ha vært fristende for Spellemannkomiteen å gi Årets Spellemann til Sigrid. Faktisk er det imponerende at de har klart å la være. 22-åringen har representert norsk musikk i utlandet til en begeistring og entusiasme man knapt har sett siden a-ha var på toppen.

Likevel: Alan Walker er den kommersielt mest vellykkede artisten av fjoråret. Bergenseren ga ut seks singler og et album. Selv om ingen av dem er i nærheten av å matche 2015-låten «Faded», som nærmer seg milliarden på Spotify.

Man kan sikkert si at han like gjerne kunne fått den ifjor, eller året før, eller at det bare var et spørsmål om tid. Hans nyeste singel «On My Way» debuterte fredag på fjerdeplass på VG-lista. Låtene hans har en tendens til å bli liggende i et tosifret antall uker.

På topp 40 ligger det i skrivende stund fire Alan Walker-låter. Der har Sigrid for øyeblikket ingen plasseringer.

Derimot ligger hun høyt på albumlisten. Men Spellemannkomiteen vet at album ikke er fremtiden. Sånn sett er dette også en fremoverlent tildeling.

Og så kan Sigrid meget vel få den største prisen om et år. Hun er i alle fall så langt den heteste kandidaten til Årets Spellemann 2019.

Publisert: 30.03.19 kl. 22:40