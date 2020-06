ENDRET MENING: JP Paulsen mente i flere år at homofile var syndere. Nå har han lagets årets pride-låt. Foto: Tone Fredén

Sier han var homofob – nå har han laget årets pride-låt

Før mente JP Paulsen (39) at alle homofile kom til helvete. Nå har han laget årets pride-låt som en hyllest LHBTQ-miljøet.

– Jeg har i svært liten grad snakket høyt om min egen bakgrunn, men jeg har i lengre tid merket et behov for å ta bladet fra munnen, sier Jan Petter «JP» Paulsen.

Den 39 år gamle musikeren vokste opp i Arendal i det han beskriver som et ekstremt konservativt og kristent miljø.

– På spørsmål om homofile ville havne i helvete, svarte jeg ja, sier han til VG.

Paulsen forteller at både han selv og miljøet han vokste opp i, hadde sterke fordommer mot LHBTQ. Frem til han var i tidlig 20-årene, mente han at alle homofile var syndere.

Hvis han møtte en homofil, ville han ha prøvd å gjøre personen kristen og hjelpe til å leve som heterofil.

– To forskjellige liv

Som ung bygde Paulsen hele sitt livsgrunnlag på at han var en av «guds utvalgte». Etter det første året på videregående droppet han ut av skolen for å «leve for Jesus».

Han giftet seg som 20-åring, men ble skilt få år senere. Han forteller at han på dette tidspunktet begynte å stille spørsmål ved alt han hadde lært, og havnet i en gigantisk identitetskrise.

– Jeg måtte finne meg selv utenfor det miljøet og rammen jeg hadde vokst opp med. Det var en veldig skremmende opplevelse, sier han.

Han begynte derfor å studere bibelen og kirkehistorie på egen hånd, og i dag har han et helt annet syn på LHBTQ.

– Jeg føler jeg har levd to forskjellige liv. I dag er det ekstremt viktig for meg at alle mennesker skal få leve akkurat det livet som er naturlig for dem. Så lenge man ikke skader andre, sier han.

JP Paulsen og Annsofi Klevfoss utgjør duoen «Annsofi & Me» og har laget årets pride-låt. Foto: Tone Fredén

En hyllest til mangfoldet

JP Paulsen sier det har tatt lang tid å komme dit han er i dag, men at han er glad for utviklingen han har hatt.

– Det har tvunget meg til å komme i dybden i hvem jeg er og hvordan jeg ønsker å leve livet mitt, i stedet for å bare la livet skure og gå, sier Paulsen.

Sammen med tidligere MGP og «X Factor»-deltager Annsofi Klevfoss laget han derfor låten «Beauticool».

– «Beauticool er en hyllest til mangfoldet, til alle fargeklattene som utfordrer en svart/hvit-tankegang, og til alle sirklene som ikke passer inn i de firkantede boksene vi noen gang lager, sier Paulsen.

Paulsen og Klevfoss har jobbet sammen i nesten ti år, og Klevfoss sier det har vært spennende å følge reisen til sin gode venn og kollega.

– Han har jo funnet seg litt på nytt de siste årene, og det er spennende og fått sett med egne øyne. Det har blitt en grobunn for veldig mange av tekstene hans, og et tema som han har vært veldig opptatt av å formidle, sier Klevfoss.

– En ære

Sammen utgjør de duoen «Annsofi & Me», og tidligere denne måneden stakk de av med seieren i avstemningen av årets pride-låt. Lørdag skal de fremføre låten under paradeshowet i Oslo.

– Dette er et viktig tema, og det er en ære å få opptre under årets paradeshow. Jeg har opplevd mange historier på nært hold, og nå som at jeg har blitt mamma har jeg et enda større ønsker om at barnet mitt skal vokse opp i et samfunn der alle føler seg akseptert, sier Klevfoss.

– For oss er det en plattform til å formidle dette budskapet til veldig mange mennesker, og det er en ære. Vi gleder oss kjempemasse, sier Paulsen.

I forbindelse med sangen har det også på rask tid blitt laget en musikkvideo.

– Sammen har de i løpet av halvannen uke planlagt, filmet og klippet hele videoen. I tillegg stilte Vendela og Petter velvillig opp i en liten cameo, og det synes selvfølgelig alle var veldig stas, sier Paulsen.

På grunn av coronapandemien blir årets pride-markeringen litt utenom det vanlige, her kan du se hvordan feiringen blir.

Publisert: 27.06.20 kl. 14:31

