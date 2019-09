NYE VEIER: Nye musikkvideoer med sanger og scener fra filmatiseringene av Astrid Lindgrens bøker lanseres på nå YouTube. Foto: Mats Fogeman

Lindgren-klassikere blir musikkvideoer på YouTube

Astrid Lindgrens mest kjente barneviser blir nå til til musikkvideoer som legges ut på YouTube. Først ut er klassikere fra Pippi Langstrømpe og Emil i Lønneberget.

Det er Aftonbladet som skriver dette.

Ifølge avisen blir videoene satt sammen av en miks av sanger og scener fra filmatiseringene av Astrid Lindgrens bøker.

– Dette har vi ønsket å gjøre i lang tid. Utover å skrive manuskriptet til de forskjellige filmene, var det også Astrid Lindgren som i prinsippet skrev samtlige tekster til filmmusikken. sier Johan Palmberg i Astrid Lindgren Aktiebolag.

Han opplyser at satsingen er et resultat av et samarbeid mellom dem, Universal og SF Studio.

Først ute er «Du käre lille snickarbo», «Vargsången» «Pilutta-visan», «Kattvisan» og «Här kommer Pippi Långstrump» som blir gjort tilgjengelig på YouTube fra i dag.

Deretter vil ytterligere 35 nye videoer bli lagt ut med ujevne mellomrom i løpet høsten.

Publisert: 19.09.19 kl. 11:08







