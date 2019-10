HOLDER TYST: Aurora Aksnes. Foto: Lise Åserud/NTB

Aurora Aksnes utelater Israel-konserter fra turnéplanen

Manageren hennes innrømmer å ha prøvd å dysse ned at hun skal spille to konserter i Tel Aviv.

Aurora Aksnes manager Geir Luedy skriver i en tekstmelding til Klassekampen at konsertplanene i Israel med hensikt er utelatt fra artistens nettside fordi de ønsker «minst mulig henvendelser av denne typen».

23-åringen skal spille rundt 30 konserter de tre neste månedene, men konsertene i Tel Aviv 14. og 15. november er utelatt fra oversikten.

De er heller ikke synlige på oversikten over kommende arrangementer på Aksnes’ Facebook.

Nestleder Øystein Grønning i Palestinakomiteen er skuffet over at Aurora – i likhet med Kygo og a-ha, som fikk kjeft for det samme – velger å holde konsert i Israel.

– Det ser ut til at pengene lokker mer enn solidariteten, sier han.

Vil «røre»

Luedy videreformidler en skriftlig uttalelse fra Aurora der hun sier at hun liker å snakke om medmenneskelighet, empati og kjærlighet.

Hun tilføyer at hun ikke kan la noens politikk stoppe henne fra å dra til mennesker og «røre i dem».

– Jeg tror det er det beste en musiker kan gjøre. Og kanskje det viktigste, skriver hun.

Aksnes tar stadig nye skritt høyere på den internasjonale stjernehimmelen: Mandag ble det bekreftet at hun er med i filmmusikken til den kommende «Frozen 2»-filmen.

Sangen, «Into The Unknown», er en duett med Idina Menzel – som sang «Let It Go», kjempeslageren fra den første «Frozen»-filmen.

Publisert: 02.10.19 kl. 18:09







