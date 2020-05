DU OCH JAG, E.T.: Med hele familien fra verdensrommet på pianoet er Håkan Hellstrøm på sitt beste på ti år. Foto: Per Wahlberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Albumanmeldelse Håkan Hellstrøm – «Rampljus»: Han er så lys

En halv fra Hellstrøm er nesten like skinnende som en hel fra ... hvem nå enn han er inspirert av denne måneden.

Nå nettopp

ALBUM: POP

Håkan Hellstrøm

«Rampljus vol. 1»

(Tro och Tvivl/Whoa Dad/Warner)

Noen ganger er det vel så interessant å gjette på hva Håkan Hellstrøm stjeler fra enn å høre på svensken selv. Eller «lar seg inspirere av» som det selvsagt heter. Hellstrøm pleier som kjent å plukke sine riff og linjer med omhu, og pakke dem inn akkurat nok til at man ikke helt tar referansene umiddelbart.

Denne gangen gidder han ikke pakke dem inn engang.

Åpningssporet her går rett fra en rytmisk vokalsample til riffet fra The Whos «Baba O’Riley». Så åpent og skamløst at det ikke gjør noe at de fremføres av et nær-Roy Bittan pianospill. Samtidig som han dropper referanser til Broder Daniel og linjen «Håkan du skulle vart grym om du bara gjort en platta å sen dött vid 27».

Det høres kanskje livstrett og selvreferende ut. Tvert imot.

«Rampljus vol 1.» er Hellstrøms sterkeste øyeblikk siden fantastiske «2 steg til Paradise». Det er også første gang på ti år Jocke Åhlund har kommet til bak produsentspakene. Det kjennes. Borte er strykerne på selvopptatte «Illusioner». I stedet er vi i samme myke, passe rentskranglende univers. Der han legger fram den ene melodiperlen etter den andre. For så å gjerne fjerne det perlende, til fordel for det reneste skvalder.

Arrangementer så nedkokt og stillegående som overhodet mulig. Refrenger man kan tenke seg blir enorme brøl, når de dukker foran de millionene av publikum han skal møte på Ullevi neste høst.

PLATEAKTUELL: Håkan Hellström. Foto: WARNER

Årets konserter som skulle markere tyve år som soloartist er selvsagt avlyst. Av grunner som man skulle tro Hellstrøm spår i førstesingelen «Tilsammans i mörker». Ikke bare i låttittelen, men fordi han helt åpent siterer og synger «It’s the end of the world as we know it». På en låt som kom ut 20. mars, bare en knapp uke etter at verden virkelig begynte å stenge ned. Nok en referanse som han bare kaster ut i samme utilslørte stil som han rippet Eagles’ «this could be heaven, or this could be hell» på «Street Hustle» på «Det kommer aldrig va över for meg» (2013).

«Sterk musikalsk opplevelse kan minske angst og smerte» sies det midtveis her, i forkant av den bossanovasvinsende «Bit dig i läppen», mer dub i kantene som en slags rus i seg selv. En av de lengste låtene bruker mer svevende dubeffekter og romklang enn tekst for å få fram dansen. Følelsen av en musikalsk glede som like gjerne kunne vært løftet fram som en glemt skatt fra syttitallet. Uten at noen hadde reagert på det.

Her er syv låter som definitivt ikke er like sterke på egen hånd, men som blir noe helt spesielt sammen. Med Hellstrøms unike evne til å ta seg sammen og bare bli helt fantastiske. Gjerne akkurat når man tror de skal kollapse i ren ralling. «Rampljus vol 1». er en drøy halvtime musikk, men fremdeles bare et halvt album. Om høstens del skinner på samme vis, snakker vi om en av årets låtsamlinger.

Så får det heller være at til og med omslagsdesignet denne gangen er stjålet.

Eller «inspirert», som det jo heter.

Publisert: 15.05.20 kl. 15:55

Les også

Mer om Håkan Hellström Musikk

Fra andre aviser