Livekonserter i sosiale medier fenger: – 100.000 så min livekonsert på Facebook

Uten muligheter til å treffe sitt publikum, har norske artister i disse corona-tider oppdaget en ny mulighet: Digitale konserter. – Jeg hadde til sammen 100.000 visninger på min konsert på lørdag, forteller jazzmusikeren Håkon Kornstad til VG.

I slutten av forrige uke lanserte musikerne Geir Ramstad Slettevoll, Eivind Eide Skaugfjord og Filip Roshauw konsertplattformen Brakkesyke 2020 på Facebook. En rekke norske musikere har allerede hatt suksess og nådd ut til mange med å streame konserter hjemmefra eller fra sin studioer. Og «inngangsbilletten» får de betalt via Vipps.

– Det var helt tydelig at jeg traff en nerve. Et sted mellom 1500 og 1600 mennesker vipset meg penger etter konserten. Alt fra ti kroner og oppover. Jeg har ikke lyst til å si hvor mye penger jeg fikk inn, men det var i hvert fall nok til å holde meg flytende økonomisk noen uker fremover, sier Håkon Kornstad.

Filip Roshauw forteller at Brakkesyke 2020 var et spontant påfunn, startet i hui og hast. Her streamer artistene sine egne konserter.

– Vi ser på det som et svar på den dramatiske situasjonen generelt – og for musikklivet spesielt. Dette gir dem en mulighet til å få spilt og kanskje få inn noen penger også. Dessuten er det hyggelig for folk flest å mulighet til live musikk, sier Filip Roshauw til VG.

Flere artister har også tydd til egne Instagram-kontoer eller platformer lignende Brakkesyke 2020 for å holde konserter. Flere har også underholdt fra sine egne balkonger.

NY SITUASJON: – Dette var en helt ny situasjon for oss. det var veldig hyggelig. Det har absolutt gitt mersmak, sier Unnveig Aas om livekonserten hun og Roger Græsberg hadde på Facebook. Foto: Julia Naglestad

For Håkon Kornstad har lørdagens livekonsert gitt blod på tann.

– Jeg ble rørt over stemningen som var i det lille «skravlehjørnet» på skjermen under konserten. Jeg fikk virkelig inntrykk av at folk koste seg. Vi er nok litt sårbare og redde innerst inne. Vi trenger noe som bare er hyggelig. Det ga meg en idé. Jeg er i gang med en ny solo saksofon-plate og nå har jeg lyst til å involvere folk under spillingen av denne platen, gi dem muligheten til å se hvordan jeg jobber. På torsdag planlegger jeg å streame fra studio. Da forventer jeg ikke nødvendigvis penger fra dem som ser på, sier Håkon Kornstad.

Unnveig Aas og Roger Græsberg er to andre artister som har hatt livekonsert hjemmefra.

– Dette var en helt ny situasjon for oss. det var veldig hyggelig. Det har absolutt gitt mersmak. På et tidspunkt hadde vi så mange som 600–700 som så på samtidig. Vi har aldri hatt så mange på våre konserter noen gang. Det var mange som vipset oss penger og det hjelper i den situasjonen vi er i nå, sier Unnveig Aas til VG.

– Interessen har vært veldig stor blant musikere som har lyst til å holde konserter på denne måten. Mye større enn vi kan håndtere. Vi ønsker oss så mye konkurranse vi kan få fra andre lignende sider, sier Filip Roshauw.

