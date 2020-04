– Det er nok av like dager, så vi trenger kvelder som skiller seg ut, sier Marte Stokstad om Eurovision Song Contest. Den 15. mai leder hun et stort alternativt Eurovision-show på NRK. Foto: Julie Marie Naglestad, NRK

Marte Stokstad (41) leder norsk Eurovision-show

NRK slår på stortrommen og arrangerer stor Eurovision-helg i mai, inkludert en helt egen norskprodusert finale.

Veteranen Marte Stokstad skal lede sendingen når Norge skal kåre årets Eurovision-vinner fredag 15. mai. Ikke bare det, Stokstad er også den som blir å høre som fast NRK-kommentator i de fremtidige Eurovision-finalene etter at Olav Viksmo Slettan takket for seg tidligere i år.

– Jeg klappet i hendene og sa ja takk ganske umiddelbart, sier Marte Stokstad til VG.

Og innrømmer i samme åndedrag:

– Men så kom den bitte lite panikken for å måtte uttale navn som Leva Zasimauskaite og Daði & Gagnamagnið på direkten med verdigheten i behold. Men det skal gå! Dette er en konkurranse jeg har fulgt og jobbet med i mange år, ledet den norske finalen i 2010 og 2012, i tillegg til seks år med «Adresse»-program. Så det føles bra endelig å kunne følge konkurransen helt i mål, sier hun.

Allerede fredag 15. mai varter Marte Stokstad og NRK opp med sin variant av den avlyste, internasjonale finalen som skulle ha funnet sted i Rotterdam lørdag 16. mai.

– Det har vært klart en stund at det var jeg som skulle ta over for Olav, så jeg var godt i gang med å google Rotterdam da det ble avlyst. Men heldigvis får vi lov til å lage en liksom-variant av en finale 15. mai, hvor vi i hvert fall får svaret på hvilke låt Norge ville ha gått for, hvis vi fikk bestemme, sier hun.

Sendingen den 15. mai blir et slags finaleshow der Eurovision-entusiaster over det ganske land på forhånd har stemt frem bidragene som de liker best via nettet.

Og som Marte Stokstad sier, vel vitende om kaoset som rådet da Ulrikke Brandstorp vant den norske finalen tidligere i vinter;

– Det er på tide å gi stemmesystemet til NRK noen nye utfordringer!

Finalen i Rotterdam skulle ha gått lørdag 16. mai. Denne kvelden sender Norge – og de andre EBU-landene – det direktesendte showet «Europe Shine A Light». Det betyr at Eurovision-fans virkelig får dosen sin denne helgen.

Ulrikke Brandstorp vil også bli hyllet i den norske finalevarianten og bidrar også til «Europe Shine A Light».

Marte Stokstad tror ikke at årets avlysning vi få noe å si for den glødende interessen rundt musikk-konkurransen.

– Dette har engasjert folk i 65 år så det skal nok mer til enn et virus og en avlysning til, for at folk skal miste interessen. Snarere tvert imot. Selv ikke middelmådige låter tar vekk moroa fra det konseptet her. Rotterdam 2021 kommer til å bli legendarisk, mener hun.

Allerede i morgen kveld er Marte Stokstad Eurovision-aktuell med en ny runde av «Adresse Europa» med Jan Thomas, Per Sundnes, Silje Halstensen (artisten Bendik, red.anm.) og Ingeborg Heldal i panelet.

– Vi kårer tidenes Eurovision-øyeblikk, på godt og vondt, over fire lørdager. Det blir gjensyn med både legendariske bidrag, opptredener som ingen husker og sanger som folk av naturlige årsaker har fortrengt, lover Stokstad.

Som barn av 80-tallet har sine sterke minner om finalene i Eurovision.

– Jeg satt i mange år stille ved siden av tv-en og tok opp finalen på kassett, så vi slapp å bruke penger på den offisielle kassetten. Et slags bootleg-barnearbeid med skurrete resultat, ler hun.

– Men det mest utfordrende var ikke å holde kassettspilleren opptil tv’en, det var å holde munn i tre timer. Så det endelig å få lov til å snakke under en finale, det føles som en slags seier!

