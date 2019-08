ANKLAGER: Skuespillerlegende Marlon Brando (t.v. i 1990) skal ha sagt i en vitneforklaring at han presset Michael Jackson (t.h. i 2005) til å snakke om anklagene om misbruk av barn. Foto: Nick Ut/ Aaron Lambert/ AP

Marlon Brando skal ha spurt Michael Jackson om overgrepsanklager

Det er i en vitneforklaring Marlon Brando angivelig hevder at Michael Jackson ble utilpass da han spurte ham om seksualitet.

Samtalen er ifølge NME sporet opp av podkast-produsent Brandon Ogborn som skal ha sjekket med Los Angeles-dommer Lauren Weis at det er ekte. Weis har tidligere vært involvert i etterforskning av popstjernen.

Det skal dreie seg om et intervju påtalemyndighetene gjennomførte med Marlon Brando. Ogborn skal ha kommet over en utskrift av en signert forklaring til påtalemyndighetene fra 1994.

Samtalen mellom Brando og Jackson skal ha funnet sted på Neverland, der Brandos sønn Miko jobbet for Jackson på den tiden.

– Jeg hadde spurt ham om han var jomfru, og han bare lo og fniste på en måte, sier Brando i intervjuet ifølge Variety.

Skuespilleren forteller angivelig at Jackson ikke var komfortabel med «f-ordet» og at han var for flau til å snakke åpent om sex.

Ifølge opptaket hevder Brando at han fortsatte å grille Jackson om anklagene mot ham om overgrep mot barn, og at artisten etter det skal ha begynt å gråte og innrømmet at han hatet faren sin.

– Med den type adferd vi har sett, mener jeg det er ganske rimelig å konkludere at han kan ha hatt noe å gjøre med barn. Mitt inntrykk var at at han ikke ville svare meg fordi han var redd, sier angivelig Brando i intervjuet.

Vitneforklaringen ble avgitt i 1994. Den gang havnet ikke saken i retten, men Jackson ble frifunnet for anklager om misbruk av barn i en rettssak i 2005. Samtalen skal angivelig avsløres i siste episode av podkasten «Telephone Stories: The Trials of Michael Jackson» som slippes i USA søndag.

Nyheten kommer i etterkant av anklagene mot den avdøde popstjernen i den kontroversielle dokumentaren «Leaving Neverland».

