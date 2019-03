SPICY: Spice Girls i 1997, da verden lå for deres føtter. Fra venstre: Emma Bunton, Victoria Beckham, Mel C, Geri og Mel B. Foto: POOL/PA

Mel B hevder hun hadde sex med Geri da Spice Girls var på høyden

Geri har tidligere uttalt at hun hadde sex med en berømt kvinne.

Spice Girls – minus Victoria Beckham – legger snart ut på en mye omtalt comebackturné. I forkant sparer de ikke på PR-konfekten.

I et intervju med TV-profilen Piers Morgan, til en dokumentar som skal vises senere, fortalte Mel B (43) i helgen at hun og Geri Horner (46, tidligere Halliwell), hadde sex én gang på nittitallet, da gruppen var en av verdens største.

– Hun kommer til å hate meg for dette, for hun er jo så snobbete med landstedet sitt og mannen sin, men det er et faktum. Det bare skjedde, vi fniste av det og det var det hele. Hun hadde flotte pupper, sier Mel B til Morgan ifølge Daily Mail.

Mel B har tidligere vært åpen om at hun selv er biseksuell.

Geri Horner har i skrivende stund ikke kommentert påstanden. Oppmerksomheten rundt saken er enorm i Storbritannia, og i kjølvannet av dette har flere rettet søkelyset mot et radiointervju Geri gjorde med amerikanske Howard Stern i 2003.

– Jeg hadde lesbisk sex en gang. Jeg innså kjapt at jeg ikke var lesbisk. Jeg har ikke noe imot pupper, men den andre greia er ikke helt min kopp te. Jeg likte det ikke, det var et eksperiment. Jeg var full, sa hun der ifølge Yahoo News.

25.03.19 22:32