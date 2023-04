AVTALE AVSLØRES: Åge Aleksandersen og hans side har fått medhold i sitt krav om å få en avtale fra 2021 lagt frem som bevis.

Mystisk selskap trekkes inn i rettssak mellom Åge Aleksandersen, Terje Tysland og Warner

Oslo tingrett krever avtale mellom plateselskapet og et nedlagt selskap fremlagt. Det hemmelige innholdet kan få betydning for størrelsen på erstatning til artistene hvis de vinner frem – men vil bli lagt frem bak lukkede dører.

«Fremleggelse er blant annet nødvendig for at artistene skal kunne beregne sitt krav på økonomisk kompensasjon», heter det i kjennelsen fra tingretten.

Fra 10. til 12. mai er det planlagt rettsoppgjør mellom Aleksandersen og Tysland på den ene siden, og plateselskapet Warner Music på den andre.

Artistene mener at Warner ikke har hatt rett til å forvalte deres musikk fra åtti- og nittitallet slik de har gjort siden årtusenskiftet, og krever alle rettigheter.

Til grunn legger artistene at rettighetene ikke ble korrekt overført etter en konkurs i 1993.

Mener artistene har vært passive

Warner har så langt ikke ønsket å uttale seg om søksmålet.

I referat fra et planleggingsmøte for rettssaken mellom advokatene og dommer fremgår det imidlertid hvordan plateselskapet ser på saken:

At det finnes bindende avtaler mellom artistene og plateselskapet som disponerte rettighetene fra konkursen frem til videresalg.

Subsidiært at det foreligger en tilstrekkelig og gyldig rettighetsovergang for de omstridte plateutgivelsene.

At saksøkernes krav uansett er tapt på grunn av passivitet, og at krav på erstatning eller vederlag er foreldet.

Av referatet fremgår det også at Warner ikke har dokumentbevis for den angivelige rettighetsoverføringen etter 1993-konkursen.

STÅR SAMMEN: Trønderrockveteranene Åge Aleksandersen (t.v.) og Terje Tysland. Her i 2011.

Parallelt med konflikten har det pågått et annet irritasjonsmoment for artistene:

Siden årtusenskiftet har tomannsselskapet Ergo Rettigheter av uklare årsaker disponert de digitale plateselskapsrettighetene for den omstridte musikken.

Tilsynelatende uten å løfte en finger sanket Ergo årlig gode penger fra Aleksandersen og Tyslands gamle utgivelser, og flere.

I 2011 passerte Ergo en million kroner i årsomsetning for første gang. I 2018 passerte de to millioner.

Så, i 2021, økte Ergo plutselig omsetningen med over 17 millioner, og endte på 19,2 millioner det året. Etter dette ble selskapet oppløst.

Av Warners årsregnskap for 2021 fremgikk det at de hadde brukt ca. 17 millioner på rettighetskjøp.

Både Warner og Ergo har bekreftet overfor VG at Warner har kjøpt de digitale rettighetene tilbake fra Ergo, men ingen av dem ville kommentere de økonomiske betingelsene.

17 millioner inn og ut

Disse betingelsene kan imidlertid få stor betydning for utfallet av saken, dersom Aleksandersen og Tysland vinner frem i retten.

Før påske utstedte Oslo tingrett en kjennelse om at avtalen mellom Ergo og Warner må legges frem for retten.

Av den fremgår det også at Warner ikke motsetter seg fremleggelse – men at Ergo har gjort det, med henvisning til at det dreier seg om konfidensielle forretningshemmeligheter.

ÅRET DET SPRAKK: Terje Tysland (t.v.) og Åge Aleksandersen på scenen sammen i 1993. Samme år gikk deres daværende plateselskap konkurs; problemstillingene som skal behandles i retten startet med den.

Tingretten har landet på at muntlig forhandling om beviset skal skje for lukkede dører.

Tilstedeværende i retten vil bli pålagt taushetsplikt om forretningshemmeligheter som måtte fremgå av avtalen.

RÅDGIVER: Sæmund Fiskvik, tidligere mangeårig sjef for Spellemannprisen og plateselskapenes interesseorganisasjon IFPI.

Bransjeveteran Sæmund Fiskvik er Aleksandersen og Tyslands rådgiver i konflikten, som har pågått formelt siden 2016.

Han er godt fornøyd med at Ergo/Warner-avtalen nå blir en del av rettssaken.

– Gudskjelov, sier Fiskvik.

Info Trønderrock-bråket – dette er detaljene Siden 2016 har Åge Aleksandersen og Terje Tysland vært i disputt med plateselskapet Warner Music om produsentrettighetene til musikk de ga ut på åtti- og nittitallet.

Fra 1980 til 1983 ga artistene ut musikk via sitt eget selskap, kalt Norsk Plateselskap. Dette ble lagt ned av artistene, som fra 1984 ga ut karrieredefinerende plater via sitt nye selskap, Plateselskapet.

Plateselskapet AS ble drevet av trønderrock-entreprenør Gunnar Hordvik. I 1993 gikk selskapet konkurs. Hordvik kjøpte angivelig produsentrettighetene til Norsk Plateselskap- og Plateselskapet-katalogene fra boet.

Hordvik forvaltet disse rettighetene videre i sitt neste selskap, det enormt suksessfulle Norske Gram, som blant annet ga ut D.D.E. og Postgirobygget. Hordvik døde i 2005.

Norske Gram ble i 1997 solgt videre til TV 2, så til plateselskapet EMI, som i 2013 ble innlemmet i Warner Music. Siden da har Warner forvaltet rettighetene til utgivelsene på Norsk Plateselskap og Plateselskapet.

Åge Aleksandersen og Terje Tysland bestrider at Gunnar Hordvik faktisk tilegnet seg produsentrettighetene etter 1993-konkursen, og mener at Warner følgelig ikke eier disse rettighetene nå.

Striden om utgivelsene på Norsk Plateselskap ble i 2022 behandlet av vederlagsbyrået Gramo, som ga Aleksandersen og Tysland medhold.

Warner Music leverte våren 2022 et søksmålsvarsel til Gramo. Dette var ifølge selskapet rettet mot vederlagsbyråets saksbehandling, ikke mot artistene som var motpart i tvisten. Varselet har ikke utløst et rettsoppgjør.

Åge Aleksandersen og Terje Tysland leverte i september et søksmålsvarsel til Warner Music. I desember sendte de stevning. Rettssaken går i Oslo tingrett 10. – 12. mai.

Da EMI kjøpte Norske Gram i 1999, lisensierte de av uklare årsaker de digitale rettighetene ut til et lite selskap ved navn Ergo Rettigheter, eid av norske Rune Johannessen og danske Verner Bach Pedersen.

Ergo har siden da hatt millioninntekter av rettighetene. Høsten 2021 kjøpte Warner lisensen tilbake fra Ergo, og begge selskapenes regnskaper tyder på at kjøpssummen lå på rundt 17 millioner kroner.

Hans Rotmo – også kjent som Ola Uteligger og frontfigur i Vømmøl Spellmannslag – var opprinnelig en del av striden, sammen med Aleksandersen og Tysland, men har trukket seg fra saken. Vis mer

Han mener det ikke foreligger noen god grunn til å insistere på at avtalen skal holdes hemmelig.

– Ikke med mindre noen her har virkelig stygge svin på skogen.

De 17 millionene som gikk ut fra Warner og de 17 millionene som gikk inn i Ergo i 2021 er beløp artistene og Fiskvik har tatt til etterretning, sier han.

Aleksandersen og Tysland har foreløpig ikke lagt et tallfestet pengekrav på bordet.

– Kan det bli noe tilsvarende 17 millioner som blir det endelige erstatningskravet?

– Jeg sier bare at tallet er av interesse, svarer Fiskvik.

MÅ LEGGE FREM AVTALE: Leif O. Ribe, daglig leder i Warner.

Leif O. Ribe, daglig leder i Warner Music Norway, ønsker ikke å kommentere saken.

Ergo Rettigheters norske halvdel, Rune Johannessen, har ikke besvart VGs forespørsler om kommentar.

Forsøk på mekling mellom Aleksandersen/Tysland og Warner skal etter planen finne sted kort tid etter påske.