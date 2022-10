FRONTFIGUR: Robert Smith i bandet The Cure. Her fra en konsert i Helsinki 8. oktober.

Konsertanmeldelse: The Cure, Oslo Spektrum: Stort og blått

The Cures livsbejaende tristesse funkler sterkere enn på årevis.

La det være klart først som sist: The Cure anno 2022 er i overveiende grad en nostalgitripp.

Robert Smith og hans kumpaner har ikke gitt ut ny musikk siden 2008. Og selv om en ny plate – i god Cure-ånd titulert «Songs of a Lost World» – ikke bare er varslet, men i tillegg har gitt navn til årets turné, er det neppe altfor mange av kveldens fremmøtte som sikler etter en overvekt av musikalsk ferskvare.

Det skyldes naturligvis til dels at katalogen deres er full av sterke låter – fra kantete postpunk og synthsterk gothrock til triumferende gitarpop, alle med Smiths hulkende signatur i begivenhetenes sentrum. Da spiller det ikke nødvendigvis noen enorm rolle at den siste virkelig essensielle skiva til bandet, «Wish», feirer 30-årsjubileum i år.

Spørsmålet i forkant av kveldens konsert i Oslo Spektrum, blir dermed todelt: Hvilke deler av diskografien har gruppa børstet støvet av for anledningen? Og med hvor stor omsorg makter de å forvalte fruktene av sin storhetstid?

Det er et voksent og velvillig publikum som inntar Spektrum denne høstlige onsdagen. Merchkøene er lange, hårfester er på vikende front og en fornemmelse av høflig, men genuin forventning senker seg etter hvert over lokalet, der lydopptak av regn passende nok setter stemningen.

Sekstetten sparker sprekt nok i gang ballet med den flunkende nye låten «Alone», som låter som… vel, The Cure. Den flyter seigt og vakkert avgårde, uten noensinne å true med å klinke jorda ut av bane.

Sikre versjoner av «Pictures of You», «Closedown» og «Kyoto Song» følger.

Bandet spiller seg effektivt varme, men det blir noe statisk over det hele – kun bassist Simon Gallup uttrykker noen som helst bevissthet over å befinne seg på en scene.

Robert Smith har imidlertid fortsatt sin bemerkelsesverdige stemme i behold, og han er like kapabel til selvironiske meldinger mellom låtene («I must talk more!») som elegante sololøp over gitarhalsen.

Trøkket tar seg for alvor opp med «A Night Like This», der Reeves Gabrels får flekse gitarmuskler, mens nye «And Nothing Is Forever» blir et mektig og hypermelodiøst høydepunkt i konsertens første del og utløser et hav av lommelykter som svaier andektig frem og tilbake. «That was really lovely», sier 63-åringen og mener det tilsynelatende.

The Cures affinitet for «dype» kutt er et tveegget sverd. «Cold» lever opp til tittelen, dessverre. Tribale «Burn» – som vanlig med tapper fløyteinnsats fra Smith innledningsvis – er imidlertid tøff og intens, og «Push» kommer utstyrt med et hektende, nesten springsteensk driv som antenner publikum ordentlig for første gang denne kvelden.

«Want» vil på sin side for mye, og truer med å kollapse under vekten av sitt eget lydbilde.

Storslagne og hypnotiske «Endsong», kveldens tredje nye sang, dytter tankene mot tidligere nevnte «Wish», og mer enn antyder at det kommende albumet kan være verdt å glede seg til.

En lang pause før første runde med ekstranumre suger litt av momentumet ut av seansen, men Smith unnskylder seg akkurat passe keitete og sjarmerende når han returnerer.

Låtmaterialet er et større problem: Verken «At Night» og «M» tilhører bandets 50 beste låter, og i denne seksjonen er det egentlig kun jagende «A Forest» som engasjerer skikkelig.

Den avsluttende hitrekken, med «Friday I’m In Love», «Close To Me», «Inbetween Days», «Just Like Heaven» og «Boys Don’t Cry» som perler på en snor, skal du dog være en rakkelhane av dimensjoner for å krangle på. Det skader heller ikke at disse låtene fremføres med en dynamisk sprut som tidvis savnes på veien dit.

Til tross for enkelte reservasjoner, flere av dem tilknyttet den overdådige lengden på både enkeltlåter og konserten som helhet, låter The Cure langt mer inspirerte og sultne enn ved forrige Oslo-besøk for tre år siden. Mer er det vanskelig å be om.