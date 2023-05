TOK TIL TÅRENE: Roger Waters under konserten i Frankfurt.

Roger Waters gråt på scenen

Den tidligere Pink Floyd-stjernen etterforskes av tysk politi for å bruke en nazilignende uniform på scenen i Tyskland. Artisten svarte på noe uvanlig vis fra scenen i Frankfurt.

Roger Waters er ikke ukjent med kontroverser, noe som har tatt seg kraftig opp de siste årene.

79-åringen har måttet avlyse konserter i Polen etter at han har mer enn antydet at det er Ukraina som selv er skyld i at de ble invadert og angrepet av nabolandet Russland.

Tidligere i år talte han på oppdrag fra Russland i FNs sikkerhetsråd.

Flere jødiske grupper har også anklaget Waters for antisemittisme antisemittismeOrdet «antisemittisme» benyttes vanligvis som betegnelse for fiendtlige holdninger og handlinger rettet mot jøder fordi de er jøder. Kilde: SNL.no, og flere demonstrerte utenfor Festhalle i Frankfurt hvor Waters’ skulle holde konsert. På samme sted ble 3000 jøder samlet, slått og mishandlet før de ble sendt til konsentrasjonsleire i 1938.

– Hans ord og bilder sprer jødehat, og er en del av en trend: Å normalisere hat mot Israel under dekke av ytringsfriheten og kunsten, sier Elio Adler i gruppen WerteInitiative.

DEMONSTRASJONER: Jødiske grupper demonstrerte foran Festhalle i Frankfurt før Roger Waters’ konsert.

Tidligere i uken startet tysk politi etterforskning av Waters etter at han under showet skyter med et falsk maskingevær iført en lang svart frakk og rødt armbånd, som kan minne om en naziuniform.

Denne slags uniform har Waters imidlertid brukt i mange år under fremføringen av låter fra Pink Floyd-klassikeren The Wall fra 1979. Waters spiller karakteren Pink fra «The Wall», som også ble filmatisert i 1982 med Bob Geldof i hovedrollen.

I april spilte Waters i Telenor Arena:

Under konserten i Frankfurt gjorde Waters noe uvanlig. Han satte seg ned med mikrofonen på scenen og holdt en over seks minutter lang forsvarstale hvor han blant annet avviser at han er antisemitt.

Å bli svertet på måten jeg har blitt, på bakgrunn av blanke løgner. Det har utviklet seg over noen år etter at jeg besøkte Palestina og så hva som skjer der.

Så forklarer han hvorfor han likevel har bestemt seg for å droppe å bruke lærfrakken med det røde armbåndet-

– Vi er i Festhalle, og jeg kjenner godt til Krystallnatten KrystallnattenNovemberpogromen, lenge omtalt som Krystallnatten, er betegnelsen på en landsomfattende voldelig jødeforfølgelse (pogrom) i Tyskland natten mellom 9. og 10. november 1938, da jøder og jødisk eiendom ble målgruppe for systematiske voldshandlinger og angrep. Kilde: SNL.no. Så jeg føler med dem som er redde for at vi skjender dette stedet. Derfor gjør jeg denne gesten. Jeg kjenner historien, og derfor har vi endret showet, sier Waters.

Salen bryter ut i applaus og jubel, og da blir det for overveldende for 79-åringen. Han setter seg ned og holder for ansiktet og tar til tårene for mottakelsen han får blant fansen som jubler enda mer.

Han får papir for å tørke seg av et av crewmedlemmene før han samler seg.