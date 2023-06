COUNTRYSTJERNE: Kelsea Ballerini, her i Nashville tidligere denne måneden.

Kelsea Ballerini ble truffet i øyet på scenen: − Skremte meg

Videoen av Kelsea Ballerini (29) som blir truffet av et objekt og bråstopper konserten, har gått viralt. Nå kommenterer stjernen.

Opptrinnet skjedde under konserten på Outlaw Field i Idaho onsdag og ble fanget på video.

Nå forsikrer Ballerini at hun har det bra.

«Noen kastet et armbånd, og det traff meg i øyet. Det skremte meg mer enn det skadet meg», skriver den amerikanske artisten på Instagram.

Hun forklarer at hun valgte å gå av scenen for å summe seg.

«Vi har alle ting som trigger oss og ulik toleranse for frykt, mer enn det som er synlig for andre. Derfor forlot jeg scenen for å sørge for at alt var trygt for meg selv, bandet, crewet og publikummerne før jeg fortsatte», skriver hun.

Videoen viser at Ballerini stopper og synge og må forlate scenen – se VGTV:

Først ble det rapportert om at at det var en flaske som ble kastet opp på scenen. Det var altså et armbånd.

«Alt jeg vil er at konsertene skal være et trygt sted for oss alle. Jeg elsker dere og setter stor pris på bekymringen dere har uttrykt», skriver stjernen.

FORKLARER: Kelsea Ballerini har skrevet denne meldingen til fansen.

Ballerini er ikke den eneste som nylig har opplevd å bli truffet av et kast på scenen.

Verre gikk det da Bebe Rexha (33) fikk en mobiltelefon i ansiktet i New York i forrige uke. Hun endte på sykehus.

Også hun gikk ut i sosiale medier etterpå og kommenterte hendelsen.

Et noe annerledes opptrinn skjedde for Pink i helgen, da 43-åringen opptrådte i London.

Da kastet en kvinne en liten pose med noe pulver opp på scenen. Innholdet i posen skal ha vært asken etter kvinnens døde mor. Se klipp på VGTV: