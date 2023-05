POPIDOL: Abel Makkonen Tesfaye, best kjent som The Weeknd. Her avbildet i Los Angeles i desember i fjor.

Vil ikke hete The Weeknd lenger

Abel Makkonen Tesfaye (33) skal heretter kalle seg nettopp det.

Den kanadiske superstjernen har vært kjent som The Weeknd siden 2010, men den siste tiden har han hintet om at artistnavnet er på vei ut.

Og som sagt, så gjort.

Mandag byttet han navn til Abel Tesfaye på både Instagram og Twitter (selv om selve kontonavnene ennå ikke er oppdatert med nytt navn).

– Jeg har kommet til et punkt og en fase der jeg er klar for å lukke The Weeknd-kapitlet, uttalte artisten til W Magazine i forrige uke.

I forrige måned tvitret han:

«ABEL formally known as The Weeknd?»:

Artisten sa for øvrig i W-intervjuet at han på en måte vil «bli gjenfødt» – og at albumet han jobber med nå, trolig blir hans siste sprell som The Weeknd.

– Dette er noe jeg må gjøre. Jeg har sagt alt jeg har å si som The Weeknd.

33-åringen har eksperimentert med artistnavn også tidligere. Før Tesfaye tok navnet The Weekend, kalte han seg både Noise og Kin Kane.

Rekorder

The Weeknd har vunnet en rekke Grammy-priser og er ifølge en fersk rapport fra Guinness rekordbok «verdens mest populære artist» – med 111,4 millioner månedlige lyttere på Spotify.

Han er også den første artisten noensinne til å runde nettopp 100 millioner månedlige lyttere.

33-åringen har besøkt Norge flere ganger.

