STORVISIRENE: El Papi og Chester slår et slag for visir og hjelm i stedet for solkrem. Foto: UNIVERSAL

Ukens låter uke 22: Jonas Alaska, Maria Mena og Darkthrone

Solen skinner i flere av ukens låter. Noen omfavner også mørket. En av dem som lover solskinn er kanskje den mørkeste av alle.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

Jonas Alaska – «Light Switch»

Etter nærmest å ha vært mer Dylan enn Dylan selv, revitaliserer Jonas Alaska revitalisert sannelig seg selv. Ungdommelig arrangement, tyggegummi-refreng og generelt mye mer fengende enn den nye singelen fra for eksempel Sigrid. Deler av hjernen trenger kanskje litt tilvending til Aslaksens knirkete vokal inne i det gjennomført elektroniske arrangementet og produksjonen til Eivind Helgerød. Men dette er en bryter Åmlingen kan skru på flere ganger.

John Mayer – «Last Train Home»

Sist ville han bli båret bort. I år kommer John Mayer med et tog som blander Lionel Richie og Toto. «Last Train Home» høres ut som den når som helst kan bryte ut i både «Africa» og «Dancing in the Ceiling». Anonymy og pregløst, men fint spilt. Det kommende albumet heter «Sob Rock», eller grinerock. Det må være den ultimate John Mayer-tittelen.

Nico & Vinz – «Don’t Be Afraid»

Norges blideste hiphop-duo høres fremdeles ut som highlife-lydsporet til en Disney-film. «Don’t Be Afraid» er en slags vuggesang med et barnlig enkelt refreng, som fullstendig mangler den smarte vrangkanten de hadde i gjennombruddet. Dette er så mildt og ufarlig at det er umulig å ikke huske låten, men desto vanskeligere å huske hvem som fremfører den. Eller var det omvendt?

I SØKELYSET: Brenn. demonstrerer godt mys til skarpt lys. Foto: LITTLE BIG SISTER

Brenn. – «Vandrer på solskinn»

Norges morsomste rockeduo er ikke tilbake med en cover av Katrina and the Waves. Her prøver de seg på den uknuselige kombinasjonen «sommerlåt» og indiesinte gitarer. Dette er ikke deres største refreng. «Vandrer på solskinn» har likevel et tungtransport-trøkk over seg som kunne gjort at ESC-rockevinner Måneskin til å miste nattesøvnen. Den fortjener definitivt den festivalsommeren 2021 som nå ikke lenger finnes (for å parafrasere Erlend Ropstad).

Maria Mena – «Speil»

I forrige uke sang Sigrid om «Mirror». Denne uken kommer Maria Mena med «Speil». Ja, på norsk. Uten at noen andre har skrevet teksten. Om det er vennskapet med Trygve Skaug som har vært speilet for denne retningen skal ikke sies. Låten er i alle fall umiskjennelig Mena, selv om produsent Olav Tronsmoen har skrudd opp åttitallsknotten i bunnen. Maria Mena kan selvsagt synge på hvilket som helst språk, men «Speil» snubler litt i sin egen refleksjon.

Chester med El Papi «En Solskinnsdag»

Hkeem gjorde Arne Hurlens blanding av sommerlåt og barnevise blid og personlig i «Hver Gang Vi Møtes». Chester og El Papi gjør den trist og upersonlig. Her er egentlig ingenting bra. Kanskje med unntak av at denne mørke og minimalistiske elektronikaversjonen er kortere, fordi man har kuttet «veuve cliquot»-refrenget. Det gjør for øvrig at teksten maser enda mer om å lyse etter krabber. Her burde man nok heller lyst etter bedre ideer.

TAPT: Billie Eilish er definitivt ikke fortapt, men annensingelen handler om noen som er det. Foto: UNIVERSAL

Billie Eilish – «Lost Cause»



Andre smakebit fra annetalbumet er mørk jazzklubb fra fremtiden-ting (tenk det nittitallet kalte trip hop) som slentrer av gårde. Stemningen bak Eilish sin «kunne ikke brydd meg mindre»-vokal er perfekt dunkel – og som alltid noe man sjelden hører maken til. Likevel er «Lost Cause» til tider mer fortapt enn den ubrukelige karen i teksten. La oss kalle det et albumspor.

Till Lindemann – «Ich hasse Kinder»

Rammstein-vokalisten har allerede ett soloprosjekt. Det var tydeligvis ikke nok. Her er han med samme produsent som morbandet hans bruker og en sololåt som egentlig høres ut som ... Rammstein. «Jeg hater barn» er tittelen,

for dem som ikke fullførte skoletysken. Et gammelmannsinne som, der poenget er noe mange kan kjenne seg igjen i: Andres barn kan være ekstremt irriterende. Men man trenger vel ikke lage en låt om det.

Darkthrone – «Hate Cloak»

Nylige Spellemannhedrete Mayhem er ute med en tidligere uutgitt låt i dag. Det er likevel den mest kompromissløse BM-konstellasjonen i nasjonen som tar spørsmålet «men ærre black metal?» videre. Ni minutter med kjølig mørke i Black Sabbath-delen av sjangerskalaen, med mer enn et anslag av Celtic Frost anno 1998. Egentlig trenger man bare denne låten denne helgen, selv om det kanskje blir litt vel dystert.