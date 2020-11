PROGRAMLEDER: En blond Demi Lovato på helgens prisutdeling. Hun skiftet flere antrekk gjennom kvelden. Foto: NIPI / BACKGRID

Demi Lovato spøkte om bruddet

Popstjernen (28) var vertinne under søndagens People’s Choice Awards i Santa Monica og bød på en god dose selvironi.

– Jeg er så glad over å være her i kveld, for ærlig talt – dette året har vært de tre lengste i hele mitt liv, fleipet hun i åpningstalen.

– Ikke misforstå meg. Det startet fantastisk. Jeg opptrådte på Grammy -utdelingen og sang nasjonalsangen under Super Bowl. Men så kom covid-19, og alt stoppet opp, fortsatte hun.

Nyheten om bruddet mellom Lovato og Max Ehrich (29) kom i oktober – kun to måneder etter at de forlovet seg.

Ehrich, skuespiller og kjent fra blant annet såpeserien «Young and The Restless», har postet noen hint om knust hjerte i sosiale medier. Lovato på sin side har vært ganske taus. Når hun nå først kommenterer saken, gjør hun det altså for «hele verden».

– Jeg gjorde det som alle andre gjorde, sa Lovato om coronasituasjonen.

– Jeg gikk i «lockdown»-modus og forlovet meg.

Videre i talen ramset hun opp det som har holdt henne sysselsatt i disse spesielle månedene.

– Jeg begynte med maling, fotografering og meditasjon.

Ikke minst dykket hun ned i Instagram.

– Dette visste jeg ikke gikk an, men jeg kom til bunns på Instagram fire ganger. Jeg fråtset syv sesonger med «Pretty Little Liars», brøt forlovelsen og gikk ut i ørkenen på jakt etter romvesener. Med andre ord det samme som alle andre, spøkte 28-åringen – som for anledningen stilte med blondt hår.

Blant dem som vant trofeer under prisgallaen, var Jennifer Lopez (51) og Tyler Perry (51) – henholdsvis ikonprisen og The Champion Award.

SLUTT: Demi Lovato og Max Ehrich har gått på en smell. Foto: AP

Forholdet mellom Lovato og Ehrich ble bekreftet i mars etter noen uker med spekulasjoner. Fire måneder senere kunngjorde paret forlovelsen.

Lovato lanserte nylig låten «Commander In Chief», om USAs tilstand, og som VGs anmelder beskriver som «en ganske traust og seigtflytende gospelsak». Se terningkast her.

Popstjernen var i flere år i et forhold med skuespiller Wilmer Valderrama (40). Forholdet tok slutt i 2016. I november i fjor delte Lovato et kyssebilde på Instagram med sin daværende kjæreste Austin Wilson (28). Forholdet tok slutt en drøy måned senere.

