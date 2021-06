POPULÆR: Damiano David, her i Rotterdam under Eurovision Song Contest. Foto: Heiko Junge, NTV

Måneskin-vokalist refset nærgående beundrer

De italienske Eurovision-vinnerne er blitt superstjerner, men ikke all oppmerksomhet er like kjærkommen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Måneskin, som bandet kaller seg, fikk internasjonal berømmelse over natten da de kuppet førsteplassen i Eurovision Song Contest i mai.

Tidligere denne uken ble det klart at rockerne kommer til Norge neste sommer for å opptre på Tons of Rock-festivalen i Oslo. Men svenskene er enda tidligere ute med å ønske italienerne velkommen. Måneskin opptrådte søndag kveld under premieren på «Lotta på Liseberg».

I den sammenheng har Aftonbladets store Eurovision-ekspert og reporter Torbjörn «Tobbe» Ek møtt bandet igjen.

Samtalen dreier seg naturlig nok om kokainryktene gruppa ble offer for etter seieren i Rotterdam, og som nevnte Ek var den første til å informere dem om den gangen.

Ble slikket i ansiktet

Men praten går også ut på hvordan det er for de unge stjernene å ha blitt så forbilder og sexsymboler.

Victoria De Angelis innrømmer at det både er merkelig og smigrende. Frontfigur Damiano David kan imidlertid opplyse om at folk «iblant går over grensen».

I SVERIGE: Her står Måneskin på scenen under «Lotta på Liseberg» i Göteborg søndag – iført rosa for anledningen. Foto: Tommy Holl/TT / TT NYHETSBYRÅN

Når Aftonbladet ber ham gi et eksempel, forteller 22-åringen om en hendelse i Rotterdam etter at de hadde vunnet.

– VI feiret med andre delegasjoner, og en jente fra et av de andre landene kom frem og spurte om hun kunne ta en selfie. Jeg var litt full, så jeg var kanskje ikke helt skjerpet. Men hun tok en selfie mens hun slikket opp etter hele ansiktet mitt, forklarer vokalisten – som presiserer at det var «litt i overkant».

Artisten, som har kjæreste, spurte «hva i helvete hun holdt på med», før han ga klar beskjed om at hun gikk over streken – og deretter fjernet seg fra hele situasjonen.