LEGENDEN: Chick Corea tapte kampen mot kreften denne uka. Foto: Mike Carlson / Invision

Chick Corea er død

En av jazzens aller største bukket under for kreften tirsdag kveld. Chick Corea, 23 ganger Grammy-vinner, ble 79 år gammel.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder hans egen offisielle Facebook-side.

«Det er med stor sorg vi må meddele at Chick Corea forlot oss den 9. februar, 79 år gammel, etter en sjelden form for kreft som ble oppdaget først svært nylig», står det i dødsbudskapet på Facebook.

«Han var en elsket ektemann, far og bestefar, og en storartet mentor og venn for så mange», heter det videre.

Chick Corea regnes av mange som verdens mest innovative jazzpianist og hadde en fantastisk karriere både som soloartist og i samarbeid med storheter som Miles Davis, Stan Getz og Herbie Hancock.

Corea gjestet Norge og jazzfestivalene på Kongsberg og i Molde flere ganger - Norge var et land han hadde et nært forhold til og han jobbet flere ganger med Trondheim Jazzorkester. I 2010 ble han utnevnt til æresdoktor ved NTNU.

Trondheim Jazzorkester begynte samarbeidet med Chick Corea i 2001, og felleskonserten under Moldejazzen det året ble gitt ut på plate.

De gjenopptok samarbeidet i 2006 og trønderne spilte faktisk på Coreas 70-årsfeiring på legendariske Blue Note i New York i 2011.

les også Chick Corea and Trondheim Jazz Orchestra: «Live in Molde»

Ifølge meldingen på hans offisielle Facebook-side, hadde Chick Corea også en melding han ønsket å gi alle sine fans og venner:

«Jeg vil takke alle dem som i løpet av min reise har hjulpet å holde musikkens ild brennende lyst og varmt. Det er mitt håp at alle som klør etter å spille, skrive, opptre eller annet - gjør det! Om ikke for dere selv, så for resten av oss. Ikke bare for at verden trenger flere kunstnere - det er også veldig, veldig moro».

Chick Coreas familie har bedt om ro etter legendens død. I løpet av sin lange karriere vant