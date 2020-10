POP-STJERNE: Amerikanske Daya gjestet VG-lista og Rådhusplassen i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB

Musikkanmeldelse: Ukens viktigste låter

VG har plukket ut og anmeldt et knippe av hva vi mener er denne ukens viktigste låter fra «New Music Friday» på Spotify.

Pop-artisten Daya høster lovord for en tidsriktig og oppfinnsom låt, mens kanadiske Shawn Mendes beskrives som «intetsigende». VG anmelder også blant andre AC/DC, Broiler og Lykke Li. Les dommene under.

Daya – «First Time»

Noen ganger føles moderne popmusikk som et sted der akkordene sendes på rundgang i en endeløs loop og produksjonsgrepene henger på en tavle i et svovelduftende fellesrom. Heldigvis skjer det også masse interessante ting der nede. Pittsburgh-artisten Daya er et ferskt og godt eksempel: «First Time» lener seg på en rekke tidsriktige troper og ideer, men det ferdige produktet er minimalistisk, oppfinnsomt og svært morsomt å høre på. Se opp, Billie Eilish.

DRAMMENSDUO: Simen Auke og Mikkel Christiansen i duoen Broiler slipper ny låt. Foto: Trond Solberg

Broiler & Thea Leora – «Love Like This»

Drammensduoen Broiler har blitt gradvis vanskeligere å hate siden den notoriske debutsingelen «Afterski» mørkla den norske vinteren ytterligere i 2013. Ikke dermed sagt at det er direkte enkelt å elske dem. «Love Like This» faller gjennom på to nivåer: Akkord for akkord er den identisk med Astrid S’ (overlegne) «Think Before I Talk», og vokalist Thea Leora har langt mindre å jobbe med – både lyrisk og melodisk – enn Smeplass. Ingenting å hisse seg opp over, med andre ord. I noen retning.

«INTETSIGENDE»: VGs anmelder er ikke imponert over Shawn Mendes’ siste utgivelse. Foto: Jordan Strauss / Invision

Shawn Mendes – «Wonder»

Verdens kanskje minst interessante artist er tilbake igjen, med nok en «følsom» og intetsigende utgivelse. Shawn Mendes prøver å ta et oppgjør med giftig maskulinitet på kraftballaden «Wonder» – «I wonder, when I cry into my hands, I'm conditioned to feel like it makes me less of a man». Men kanadierens glatte patos og generiske innstilling til låtskriving gjør disse to minuttene og 53 sekundene lange og ubrukelige. Albumet med samme tittel kommer for øvrig i desember. Du er herved advart.

Angus Young i AC/DC har lang erfaring og stort renommé. Her fra en konsert i Wien i 2016. Foto: HANS KLAUS TECHT / APA

AC/DC – «Shot In The Dark»

Det tar nøyaktig to sekunder før det umiskjennelige AC/DC-groovet låser seg i «Shot In The Dark – gjengens første livstegn fra studio siden 2014. Stagnasjon er sjeldent noe å strekke seg etter som kunstnerisk strategi, men dette bandet er unektelig blant unntakene som bekrefter regelen. Nøkkelmedlemmene Brian Johnson og Phil Rudd er tilbake, henholdsvis med overraskende potent gneldrevokal og effektiv tromming (om enn med noe slafsete hihat-lyd). Sammen gir de denne arketypiske og helt forutsigbare midtempo-rusleren nok tyngde til å glede seg til albumet som kommer i november. Men bare hvis du er fan fra før.

HØSTER LOVORD: Svenske Lykke Li får skryt for sin svenskspråklige låt «Bron». Foto: Rich Fury / TT NYHETSBYRÅN

Lykke Li – «Bron»

Lykke Li på svensk? Ja takk. Med «Bron» foretar den internasjonale indiestjernen en stilistisk vending mot hjemlandets popvokalister, uten at hun går verken Veronica Maggio eller Molly Sandén i næringen av den grunn. «Bron» benytter seg av færre virkemidler og er mer saktegående i sin oppbygning enn mye annet den kan sammenlignes med, men «svenskheten» er uansett et faktum – også melodisk. Lykke Li er kanskje en selverklært «trist, men sexy» (og kanskje litt frakoblet) sanger, men når hun synger «jag tar en kula för dig» går gåsehuden amok.

«AMERIKANSK HÅP»: Fleetwood Mac-vokalist Stevie Nicks med soloprosjekt. Foto: Evan Agostini / Invision (AP)

Stevie Nicks – «Show Them The Way»

«Mektig» og «poetisk» er adjektiver som gjerne knyttes til Stevie Nicks, og jaggu må de på bordet igjen i møte med «Show Them The Way» – Fleetwood Mac-vokalistens første soloutspill på seks år. Greg Kurstin produserer, Dave Stewart spiller gitar og Dave Grohl trakterer trommene, men det er Nicks selv som trykker på alle de rette knappene. Musikalsk kan dette kanskje beskrives som voksenversjonen av «Edge of Seventeen», mens teksten – via en drøm om Martin Luther King Jr., John Lewis og John F. Kennedy – maner fram amerikansk håp og resignasjon på dirrende vis.

JENTEGRUPPE: Leigh Anne Pinnock, Jade thirlwall, Jesy Nelson og Perrie Edwards i gruppen Little Mix. De ble kjent gjennom britiske X-Factor. Foto: Joel Ryan / TT NYHETSBYRÅN

Little Mix – «Not A Pop Song»

«I don't do what Simon says», synger den britiske jentekvartetten Little Mix på «Not A Pop Song» – et mer eller mindre ektefølt angrep på mannen som oppdaget dem gjennom X Factor i 2011, Simon Cowell. Det spørs om det onde geniet mister nattesøvnen av denne helt ålreite – sorry, Little Mix! – poplåten, som makter å snike inn opptil flere melodiske skruballer i løpet av tre snaue minutter. «If I'm a guilty pleasure, I want this life forever» er en kurant tekstlinje, men helt på nivå med sommerens feelgood-fest «Holiday» er dette ikke.

