JULEROSE-STJERNE: Herborg Kråkevik har utvidet sitt årlige julehefte «Juleroser» - med solide bidragsytere - med både plate og turné. «Kransen» er årets tema, nøyaktig 100 år siden Sigrid Undseth skrev dette andrebindet av «Kristin Lavransdatter»-trilogien. Foto: Frode Hansen

Herborg Kråkeviks jul: − Så idyllisk at du kan bli kvalm

LYSEBU(VG) Når Herborg Kråkevik (47) presenterer sitt tradisjonsrike julehefte, «Juleroser», i pandemiåret, ønsker hun å vekke flere følelser enn det rent idylliske ved høytiden.

For hun er smertelig klar over at ikke alle har hatt - eller har - den samme trygge julefeiringen som hun selv fikk.

- Jeg har en sånn barndom som jeg nesten ikke tør å fortelle om! Den er så idyllisk at du kan bli kvalm, ikke sant? Og spesielt med disse barndomsjulene som jeg nok har forgyllet inn i min hukommelse, men broren min har det akkurat på samme måte - begge to hadde vi jo prestasjonsangst når vi skulle lage jul for våre egne barn. Så da reiste vi heller hjem til mor! forteller hun.

Som hjelp til å minne oss om at julen har flere sider i «Juleroser», har hun hyret inn blant andre Magne Furuholmen, som i fjor ga ut antijule-platen «White Xmas Lies».

– Jeg hørte en sang som gjorde veldig inntrykk på meg, og så leste jeg et intervju med Magne der han snakket om denne. Han kalte det vel ikke en anti-julesang, men at det handlet om å ta julen tilbake fra slik den har blitt. Og «Juleroser» skal jo være en motkraft til alt som bare er utenpå, sier Herborg Kråkevik.

De siste årene har hun hatt voldsom suksess med juleheftet «Juleroser». I år er prosjektet utvidet med både turné og plate, der blant andre AURORA står bak årets nyskrevne låt, «Vinterens gåte».

HÅP: - Jeg elsker ritualer, men om det blir hult, er det en påminnelse på alt som er hult i livet vårt og verden rundt, sier Herborg Kråkevik. Hennes «Juleroser»-hefte håper hun kan få innsikt i hva julen egentlig betyr for oss, og der er a-has Magne Furuholmen en viktig støtte for samme budskap. Foto: Frode Hansen

– Jeg tror at for veldig mange mennesker så kommer man til et punkt i livet der mye kan kjennes hult og alt er bare stil og staffasje - joda, det går bra, men hva er det egentlig her inne, sier Herborg og legger hånda over hjertet.

– Der kan kunst og litteratur kanskje hjelpe oss inn på det rette sporet igjen, mener hun.

Magne Furuholmen - som både bidrar med låten «So Cold It’s Hard To Think» på albumet og debuterer som prosaforfatter i selve juleheftet - kaller låten «litt aggresjon overfor meg sjøl og omverdenen i forhold til at jeg ikke er flink til å gjøre noe, så hvordan kan jeg da forvente at andre gjør noe fornuftig?»

– Så man må skjerpe seg litt. Samtidig ligger det en slags melankoli i bunn. Man har jo sett at de mest forferdelige ting kan skje når alt skal være som hyggeligst. Jula kan være en ensom tid, det er en kjent sak at denne høytiden er vanskeligere for de som ikke har det helt bra - alt dette vet man jo. Likevel farer man rundt og leter etter ting som noen kan tenkes å ønske seg, men som de aldri har gitt uttrykk for at det er behov for, sier Furuholmen.

– Det ble en blanding av selvrenselse, refsing og tristesse over noe som har gått av sporet, mener han.

Magne Furuholmen er ikke ukjent med å skape oppstyr ved juletider. I 2002 pyntet han et kunstjuletre utenfor Oslo S med honoraret for oppdraget sitt, 14.000 kroner. Pengene forsvant temmelig fort da mediene bekreftet at sedlene var ekte.

– Jeg fikk litt kritikk for det, men det var ment som en gave fra min side. Og verket var ikke fullført før pengene var borte - de skulle vekk, sier han.

For Herborg Kråkevik er det fremdeles viktig at vi alle får tanker rundt hva julen er - og hvorfor vi feirer den. Derfor har hun bidrag fra både bittersåre og vektige kunstnerkolleger på både album og turné, deriblant Nina Lykke, Trygve Skaug, Vigdis Hjorth, Bjørn Eidsvåg, Jon Fosse og mange andre.

- Har du selv kjent på følelsen at julen fort kan bli bare stil og staffasje, som du sier?

– Jo, det er veldig fort å bli preget, eller smittet, av en slik overfladiskhet. Men det som gjør meg så heldig, er mitt arbeid med teater der jeg går og graver og graver for å se hvor langt jeg kan komme for å finne rollen min. Sånn er det med dette også - du må på en måte ned i grumset ditt for å finne glitteret.

Herborg Kråkevik har fått god hjelp både på «Juleroser» og på platen. To favoritter er Nina Lykke - som hun er en stor fan av - og Trygve Skaug - som hun ble en stor fan av.

– Da Nina Lykke sa ja, da var det fest. Nina har jeg villet ha med i mange år, men hun har vært så travelt opptatt med å skrive romaner - heldigvis, må jeg nesten si, smiler hun.

Møtet med Trygve Skaug beskriver hun som veldig fint.

– Han har noe så enormt oppløftende ved seg. Jeg liker ikke å være i studio, å høre på min egen stemme er noe av det verste jeg vet, energien går vekk. Men da han kom inn og la på et vers og var i studio mens jeg sang inn et par sanger til, forsto jeg at jeg egentlig burde legge ny vokal på hele albumet på nytt mens Trygve satt ved siden av meg. Det er ikke mange som han, sier hun og siterer avslutningsvis moren til hennes avdøde eks-kjæreste, Kenneth Sivertsen.

– Min eks-svigermor ville nok ha sagt som hun pleide; det er fordi han har Jesus i hjertet sitt, vet du!

