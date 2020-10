ESSENSIELL: For Bjørn Eidsvågs mange blodfans er «Tapt paradis» en essensiell plate, og for religiøse grublere kan den trolig fungere som akuttmedisin. Foto: Helge Mikalsen

Plateanmeldelse: Bjørn Eidsvåg – «Tapt paradis»: Trøst å få

Det meste er som det pleier i Bjørn Eidsvågs lune univers. Ikke dumt, det.

Nå nettopp

Sju år har passert siden «Far faller». Bjørn Eidsvåg har brukt tiden på å karve seg enda dypere inn i kjernen av sitt eget livssyn, både med teaterstykket «Etterlyst: Jesus» (2016) og fjorårets bokutgivelse «Tro og trass».

De færreste vil vel dermed bli sjokkert over at «Tapt paradis» – som ikke må forveksles med «Tapt uskyld» fra 1999 – har et bibelsk motiv som omdreiningspunkt. Vi skal tilbake til Edens hage og syndefallet – et religiøst konsept som nødvendigvis harmonerer dårlig med vår manns progressive og humanistiske grunnsyn.

Den vestlandske vismannen er på sitt beste når han maner fram intime vignetter svøpt i hverdagslig bittersødme, som på det sterke åpningssporet «Veien» og den trøstende singelen «Kan det snu?». «Så kom du» og «Mor» er rørende og håndfaste hyllester til henholdsvis barnebarn og mamma.

Like klokkerent treffer han ikke på mer metaforlessede og teologisk funderte betraktninger som «Da mytene ble lære» og tittelsporet. Den kun moderat funky «Adams sang» truer med å bikke over i det rene kåseriet, tross velkomne vokaldrypp fra Myra.

Eidsvåg kan tidvis mistenkes for ikke å legge fullt like mye energi i musikken sin som i tekstene. Den varme, rustikke og akustiske produksjonen som har fulgt ham siden 90-tallet er intakt, og det høres unektelig fortsatt svært lekkert ut, med smakfulle detaljer lirket inn i lydbildet. Et knippe melodiske skruballer ville ikke torpedert prosjektet – tvert imot.

For Bjørn Eidsvågs mange blodfans er «Tapt paradis» en essensiell plate, og for religiøse grublere kan den trolig fungere som akuttmedisin. Resten av oss tar neppe skade av 46 minutter i stabilt eksistensielt sideleie mens verden raser utenfor.

BESTE LÅT: «Veien»

Publisert: 30.10.20 kl. 10:17