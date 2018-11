STJERNEPAR: Kim Porter og P. Diddy var et par fra 1994 til 2007. Her i New York i 2004. Foto: KATHY WILLENS / AP

P Diddy bryter stillheten etter Kim Porters død

P Diddy gir nå uttrykk for hvor stor sorgen er over tapet av Kim Porter, som han har tre barn med.

P Diddy (49) postet natt til mandag norsk tid bilder, videoer og meldinger på Instagram , hvor han følges av over 12 millioner fans.

Der skriver han hvor sønderknust han er over ekskjæresten Kim Porters død. Skuespilleren og modellen ble funnet død i sitt eget hjem i Los Angeles torsdag i forrige uke – 47 år gammel.

– Mareritt

« De tre siste dagene har jeg forsøkt å våkne opp fra dette marerittet. Men det går ikke. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre uten deg, kjære. Jeg savner deg så veldig », skriver han under et romantisk videoklipp av de to og fortsetter:

« I dag skal jeg hylle deg, jeg skal prøve å finne ord for å beskrive vårt ubeskrivelige forhold. Vi var mer enn bestevenner, vi var mer enn sjelevenner. Vi var noe helt annet «shit» », skriver rapperstjernen.

« Jeg savner deg så mye », gjentar han og signerer med « Super Black Love ».

Diddy og Porter var sammen i 13 år. De har de en sønn på 20 og to tvillingjenter på 11 sammen. Til tross for bruddet i 2007, skal de ha vært en tett sammensveiset familie.

Diddy har postet flere bilder av Porter sammen med kjærlighetserklæringer:

« Ord kan ikke beskrive». For alltid, alltid, alltid. Inn i evigheten og lenger ».

Han har også postet familiebilde, der også hans sønn fra et tidligere forhold er med.

« Jeg skal oppdra familien vår akkurat som du lærte meg. Jeg elsker deg for evig. Jeg kan ikke tro denne elendigheten. Fuuuuuuuccckkkkkk », skriver den fortvilte verdensstjernen.

Ennå er det ikke klart hva som forårsaket Porters død, men hun skal ha vært i dårlig form og oppsøkt lege kort tid i forveien, Amerikanske medier melder at hun gikk tidlig til sengs onsdag, og at hun ble funnet livløs på soverommet neste morgen.

Porter har også hyppig postet kjærlige meldinger om Diddy på sin Instagram , senest på hans bursdag, 4. november. Da omtalte hun ham som et geni, og takket ham for at han har gitt henne den beste gaven hun kunne få – barna.