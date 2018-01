STORSAMLER: Richard Fossaas selger en rekke gjenstander Michael Jackson skal ha eid. Foto: PRIVAT

Vil selge Michael Jackson-samling for 18 millioner

Publisert: 25.01.18 20:01

2018-01-25

Nordmannen Richard Fossaas (35) prøver å selge sin samling med Michael Jackson-memorabilia til 18 millioner kroner.

Fossaas fra Fredrikstad er en kjent Michael Jackson -samler og forteller at han har samlet på MJ-relaterte gjenstander siden han var fem år gammel. Moren var stor fan og Richard hevder han fikk interessen «inn med morsmelka».

VG skrev allerede i 2012 om at han vurderte å selge samlingen – den gang rundt 3000 gjenstander for to millioner kroner. Til P4 oppga han i 2014 at han vurderte å selge den samlet for fem millioner. Nå er prisen 35-åringen etterspør i en annonse på Finn hele 18 millioner kroner.

– Samlingen har mer enn doblet i objekter, og varelageret på rundt 25.000 objekter har en verdi på over 500.000 dollar, skriver nordmannen i en e-post når VG spør om grunnen til den voldsomme prisøkningen.

I Finn-annonsen står det at han har over 30.000 objekter totalt. 6000 av disse er tiltenkt et MJ-museum Fossaas jobber med å realisere, og i tillegg oppgir han å ha rundt 26.000 objekter han ønsker å selge samlet.

– Hvordan har du fått anslått verdien på samlingen?

– Verdien er satt ut fra forsikrings- og antatt auksjonsverdi her i USA om samlingen skulle blitt solgt på auksjon. Forsikringsverdien er langt høyere enn de 3.000.000 dollarene (23,6 millioner kroner, journ. anm.) som er satt opp her, hevder han.

«Billie Jean»-hansker

Blant tingene nordmannen lokker med er åtte «Billie Jean»-Swarowski-hansker, en prototype-Pepsi-jakke Jackson brukte i en kjent reklamefilm, artistens golfbil samt over 2000 negativer fra hans private arkiv.

– Hvordan har du hatt råd til å kjøpe alt dette?

– Jeg har viet livet mitt til dette, og flere ganger har jeg solgt privatbilen min for å kjøpe effekter. Da jeg flyttet til USA i 2014 solgte jeg alt jeg hadde i Norge: Flere hus og leiligheter. De pengene har jeg brukt på Michael Jackson. Jeg har brukt cirka 800.000 dollar siden 2014, sier Fossaas.

800.000 dollar tilsvarer med dagens valutakurs rundt 6,3 millioner kroner.

Han forteller at han drev en bilforretning i Fredrikstad og med utleie av leiligheter før han flyttet til USA i 2014. Nå jobber han ikke på grunn av helsen.

Men foreløpig har jeg kjøpt og solgt MJ-effekter og tjente over 100.000 dollar (nær 800.000 kroner journ. anm.) på det i fjor, skriver han til VG.

Solgte leilighet for å kjøpe hanske og jakke

Samleren forteller at det drøyeste han har gjort for å få tak i et samlerobjekt han ville ha, var å selge en leilighet han hadde på Lisleby for å kjøpe en hanske og en jakke.

I annonsen står det at samlingen er verdens største. Fossaas sier han har en søknad inne hos Guinness World Records, men at han må betale 10.000 dollar for å komme inn der. Rekorden som må slås er 3000 objekter.

I mars fortalte Fossaas til Fredrikstad Blad at han ønsket å lage et Michael Jackson-museum på Hollywood Boulevard. Han jobber fortsatt med dette og håper på svar med avgjørelse fra The Michael Jackson Estate neste måned. Han er også i dialog med et museum som vil leie samlingen.

– Hvilken respons har du hatt så langt på Finn-annonsen?

– Det har vært mange drømmere, men også en del tullinger som byr 1000, 10.000 og 50.000 kroner - og en annen som mente han kunne få kjøpt alt dette lett et annet sted for 15.000 kroner. Men sånn helt ærlig regner jeg ikke med det er noen seriøse samlere bortsett fra meg i Norge som ville investert i all dette. Også er det en del som er interessert i enkelte ting, og det er jo greit nok, sier nordmannen som også har annonser ute på eBay og er i dialog med auksjonshus om salg.