Astrid Smeplass tar oppgjør med bransje-stereotyper

Blir flau av filmer som «A Star Is Born», og mener det undervurderes hvor mye artister bestemmer selv.

Astrid S (22) har sett seg lei på oppfatninger om at artister som henne selv ikke har kontroll over egen karriere.

– Jeg blir konstant overrasket av hvordan folk fortsatt tror et plateselskap eller management bestemmer over en artist, som om dette var 1990. Hva man skal ha på seg, hva man skal synge, hva man skal si, musikkvideoer eller det visuelle, skriver hun på Twitter.

Smeplass mener det er mange artister som bestemmer slikt selv, skriver låter selv og følger sin egen visjon.

Hun kommer også med en bredside mot filmen «A Star Is Born», hvor Lady Gaga gestalter rollen som en artist med viljesterkt apparat rundt seg.

– Den tegner et veldig stereotypisk bilde av hvordan et selskap eller en manager kontrollerer en artist og presser dem til å være sexy og slikt. For meg er slike filmer så langt fra virkeligheten. For meg virker det som om folk bare tar for gitt at det er slik, og kanskje spesielt for kvinnelige artister.

I et intervju med VG Helg nylig, fortalte Smeplass at folk i bransjen hadde oppfordret henne til å kle på seg mer – ikke mindre.

– Det er vel et godt bilde på hvordan bransjen fungerer i dag versus tidligere, sier Smeplass’ plateselskapssjef Bjørn Rogstad i Universal Music til VG.

Ikke krangel, diskusjon

Han sier han foretrekker artister med tydelige meninger, og mener Smeplass beskriver et fenomen som tilhører fortiden.

– Vår jobb er å legge til rette og forsterke. Ikke tre nedover hodet eller kjøre alt gjennom samme kvern. Det blir sluppet 35.000 låter hver dag. Man er dømt til å feile om man ikke dyrker det unike.

Rogstad sier at selskapet ikke krangler med Smeplass, men at de har «gode diskusjoner».

– Artisten har det siste ordet. Alltid. Det gir retning og fundament. Artister uten den standhaftigheten varer ikke lenge.

En av Smeplass’ følgere på Twitter trekker frem en scene i «A Star Is Born» hvor Lady Gagas rollefigur vil ha med seg kjæresten på turné, og manageren nekter.

– Jeg holdt på å gå ut av salen da det skjedde, svarer Smeplass.

Hun har selv hatt med seg kjæresten Per Christian Wessel på turné:

– Han er utrolig viktig for meg, og han har vært en skikkelig bra støtte det siste året. Jeg er veldig glad i ham, og føler meg veldig heldig som har ham, sa hun til VG Helg i januar.

Dagen etter Valentine’s kommer hun med en litt forsinket hyllest til sin utkårede:

Smeplass-manager Halvor Marstrander stiller seg bak sin klients oppfatning av «A Star Is Born»:

– Når det blir fremstilt slik, er det bare med på å skape mange nye fordommer mot unge kvinnelige artister, sier han.

Marstrander opplyser at Smeplass ikke er tilgjengelig for ytterligere kommentar i skrivende stund.

USA-push

Hennes nye singel «Someone New» entret VG-lista på 9. plass forrige fredag. Låten har klokket inn drøye tre millioner Spotify-spillinger globalt i løpet av de to ukene den har vært ute.

Astrid S gjør seg også klar til å prøve å knekke markedet i USA: I slutten av måneden skal hun holde konserter i New York og Los Angeles – utsolgte, og eksklusive for fans og bransje, ifølge hennes manager.

Mellom disse skal hun opptre på talkshowet til Seth Meyers, som har ca. 1,5 millioner seere. Det blir hennes første store TV-opptreden i USA.

Samtidig har hun ikke glemt hvor hun kommer fra: 10. mars holder hun konsert i hjembygda Rennebu, med fri aldersgrense og plass til 1200 tilskuere.