Spellemannprisen: Mads Hansen kan vinne med «Sommerkroppen»

GRAND HOTEL/OSLO (VG) Det skal gjøres opp status for musikkåret 2018. Her er listen over alle som kan ta hjem trofeer.

Publisert: 08.02.19 12:35 Oppdatert: 08.02.19 13:00







Mads Hansen (35) og «Sommerkroppen» ble den store sommerslageren i Norge i fjor, og nå er landeplagen blant de ni nominerte til Spellemann-kategorien «Årets låt». Det ble klart på dagens pressekonferanse i Oslo.

VGTV er til stede på pressekonferansen for å få reaksjoner fra de nominerte – følg direktesendingen øverst i artikkelen. Se hele listen med alle de nominerte nederst i artikkelen.

– Har null peiling

Hansen konkurrerer mot residerende «Årets Spellemann» Astrid S (22), samt Kygo (27), Sigrid (22), Seeb/Dagny (28), Ina Wroldsen (34), Sondre Justad (28) og Alan Walker (21) – sistnevnte representert med to låter.

– Denne nominasjonen tar absurditeten til et nytt hakk. Jeg sitter nå i speilsalen på Grand Hotel med alle de nominerte, og jeg vet ikke hvem én person er. Det er ikke fordi de er ukjente, det er fordi jeg har null peiling på musikk, sier Hansen til VG.

– Kan du vinne?

– Nei, aldri i verden. Det er like sannsynlig at jeg vinner dette som at en fotballspiller uten teknikk, ballkontroll og avslutningsferdigheter kan vinne årets mål.

– Sikter du til deg selv, du vant jo årets mål for en tid tilbake?

– Ja, lynet slår aldri ned to ganger på samme sted. Jeg har hatt mitt lynnedslag. Det er veldig hyggelig at man blir sett og anerkjent. Og jeg gleder meg til å få være på en Spellemannpris-utdeling. Jeg ser på dette som en billett dit, ikke mer.

(Artikkelen fortsetter under musikkviddeoen)

Vinneren for 2017 var Hkeem og Temurs «Fy faen». Året før vant Alan Walkers «Faded», før der igjen var det Kygo som «Stole The Show».

Det har skjedd før at ikke-helt-gravalvorlige låter vinner kategorien; i 2013 var det Ylvis-brødrenes «The Fox» som dro hjem prisen. Plumbos «Møkkamann» vant kategorien for 2011.

I fjor åpnet Julie Bergan (24) hele Spellemannshowet. I år skal hun lede sendingen sammen med Tarjei Strøm (40). De to var også vertskap for dagens pressekonferanse. Bergan er også en av Mads Hansens rivaler i kampen om prien for «Årets låt».

Prisutdelingen finner sted på Chateau Neuf i Oslo 30. mars og sendes på NRK1.

Det skal deles ut trofeer i 26 kategorier.

Først etter at listen med alle vinnersjansene er lest opp, slipper Spellemann navnene på dem som har sittet i juryen.

Her er hele nominasjonslisten:

Barnemusikk:

Karoline Krüger og Fru Nitters Rytmeorkester - Labyrinter!

Naboen Min - Rockesock

Tonje Unstad - Musling med melk

Mandarinsaft - På vei te en venn

Blues:

Ulf Myrvold - Old Memories

Geir Bertheussen Blues Express - Southside

J.T. Lauritsen & The Buckshot Hunters - Blue Eyed Soul Volume 1

Jørgen Sandvik - Permanent Vacation

Country:

Hege Øversveen - goodbye yellow roses

Country Heroes - Honky Tonk Tears

Malin Pettersen - References Pt. 1

The Northern Belle - Blinding Blue Neon

Elektronika:

Fakethias - Attune

Sex Judas feat. Ricky - Go Down Judas

Bjørn Torske - Byen

Smerz - Have Fun

Folkemusikk / Tradisjonsmusikk:

Aslak Brimi Kvartett - Vev

Johanne Flottorp - Johanne Flottorp

Sudan Dudan - Heimen der ute

Marja Mortensson - Mojhtestasse - Cultural Heirlooms

Indie / Alternativ:

Okay Kaya - Both

Thea Hjelmeland - Kulla

Boy Pablo - Soy Pablo

Fay Wildhagen - Borders

Jazz:

Gurls - Run boy, run

Moskus - Mirakler

Atomic - Pet variations

Hanne Paulsberg Concept + Magnus Broo - Daughter Of The Sun

Klassisk:

Frida Fredrikke Waaler Wærvågen & Ingrid Andsnes - Metamorfose

Tora Augestad & Oslo Philharmonic Orchestra - Portraying Passion

Christian Ihle Hadland - Christian Ihle Hadland plays Domenico Scarlatti

Stavanger Symfoniorkester - Symphonic Dances

Metal:

Aura Noir - Aura Noire

Obliteration - Cenotaph Obscure

Beaten To Death - Agronomicon

Sylvaine - Atoms Aligned, Coming Undone

Popartist:

Sigrid - Raw EP

Sondre Justad - Ingenting i paradis

Amanda Delara - Running Deep + Soldiers

Emilie Nicolas - Tranguille Emile

Popgruppe:

Band of Gold - Where’s the magic

Razika - Sånn kjennes verden ut

Lemaitre - Lemaitre 2018

Seeb - Nice to meet you

Rock:

Oslo Ess - Frie radikaler

The Good The Bad And The Zugly - Misanthropical House

Årabrot - Who Do You Love

Turbonegro - Rock’n’roll Machine

Samtid:

Kjell Tore Innervik - UTOPIAS

Telemark kammerorkester - Chasing Strings

Oslo Philharmonic Orchestra - Ørjan Matre: Konsert for orkester

Cikada strykekvartett / Knut Olaf Sunde - Vertigo Room



Urban:

MARS - MARS

EMIR - Mer av deg

Lil Halima - Lil Halima 2018

Unge Beirut - Hevnen er søt, men jeg tilgir deg

Viser:

Ingeborg Oktober - Skjømmingsboka

Ellen Sofie Hovland - Og solen renner over

Erik Lukashaugen - Vi eier skogene

Masåva - Masåva

Åpen Klasse:

Anja Garbarek - The Road is Just a Surface

Geir Sundstøl - Brødløs

Harpreet Bansal - Samaya

Amgala Temple - Invisible Airships

Tonos komponistpris:

Anja Garbarek - The Road is Just a Surface

Geir Holmsen - Et stille sted

Ørjan Matre - Konsert for orkester

Arve Henriksen / Eivind Aarset / Jan Bang / Jez Riley French - The Height of the Reeds

Årets låtskriver:

Stig Joar Haugen (Unge Ferrari) - Midt imellom Magisk og Manisk

Dagny Norvoll Sandvik - Dagny Låtskriver 2018

Ina Wroldsen - Hex

Thea Hjelmeland - Kulla

Årets musikkvideo:

Aurora / regi: Kinga Burza - Queendom

Hkeem / regi: Thor Brenne - Ghettoparasitt

Sigrid / regi: AB / CD / CD - Sucker Punch

Sondre Justad / regi: Trond Kvig Andreassen - Ikke som de andre

Årets produsent:

Aksel Carlson - Mars, Emilie Nicolas, Arif & Unge Ferrari

Fay Wildhagen - Borders

Kai Gundelach - Baltus

Kåre Christoffer Vestrheim - Anja Garbarek, Emilie Nicolas, Håkon Kornstad Batagraf m.fl.

Årets tekstforfatter:

Eduardo Andersen - La oss ta en idealist

Lars Saabye Christensen - Et stille sted

Ina Wroldsen - Hex

Odd Nordstoga - Kløyvd

Årets album:

Emilie Nicolas - Tranquille Emilie

Rotlaus - På vei

Sondre Justad - Ingenting i Paradis

Unge Ferrari - Midt imellom Magisk og Manisk

Årets gjennombrudd & Gramo-stipend:

Boy Pablo

Lise Davidsen

Kamelen

Rotlaus

Ruben

Årets låt:

Sigrid - Strangers

Sondre Justad - Ikke som de andre

K-391 feat. Alan Walker, Julie Bergan, Seungri - Ignite

Ina Wroldsen - Strongest

Seeb feat. Dagny - Drink About

Kygo feat. Miguel - Remind Me To Forget

Alan Walker feat. Au/Ra, Tomine Harket - Darkside

Astrid S - Emotion

Mads Hansen - Sommerkroppen