VIDERE: Jessica Andersson, en av Sveriges største veteraner i Melodifestivalen, gikk lørdag videre fra delfinale tre. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Svenske Melodifestivalen sliter: Skylder på sabotasje

Publisert: 18.02.18 16:34 Oppdatert: 18.02.18 17:41

SVT fortviler over at låtene lekker ut, og gjør nå alt de kan for å stanse det de hevder er sabotører fra utlandet.

Mens Norge i år nøyer seg med én norsk finale i Melodi Grand Prix , holder svenskene seg til tradisjonen med delfinaler. Men slett ikke alt går som smurt.

Det ene låtbidraget etter det andre har lekket ut på forhånd, blant dem Jessica Anderssons «Party Voice», som i går kvalifiserte seg videre og sikret seg plass i finalen i Melodifestivalen.

– Vi snakker om sabotasje fra mennesker utenfor vårt land. Det er bevisste eller ubevisste regelbrudd. Da må vi forsøke å finne kilden, noe som vi holder på med nå. Vi må forklare dem at dette ikke er lov, sier TV-produsent Christer Björkman til Aftonbladet.

– Uholdbart

Prosjektleder for Melodifestivalen, Anette Helenius, sier at SVT vil ta et «krafttak» mot lekkasjene.

– Vi har nesten hatt denne diskusjonen hver uke nå, så vi må se over rutinene våre. Dette er uholdbart, sier hun og beklager at spenningsmomentet for TV-seerne også ødelegges.

At flere nye bidrag er spredt på nettet, ble kjent like før gårsdagens direktesending på SVT. Plateselskapene jobbet på spreng for å få låtene fjernet.

– Det er vanskelig å få kontroll på dette i løpet av en ettermiddag, fordi det er komplisert. Men vi kontaktet hovedkontoret, som har muligheten til å blokkere låter fra for eksempel YouTube. Ikke bare er det i strid med reglene, men det er også brudd på opphavsretten, sier Camilla Bjering von Zweigbergk i Warner Music til Aftonbladet .

At låtene kommer offentligheten for øre før de presenteres på scenen, er som nevnt mot reglementet i Eurovision Song Contest. Låter har tidligere år blitt diskvalifisert nettopp på grunn av det, blant annet norske Freddy Kalas’ «Happy Rush» i 2016.

Björkman forsikrer imidlertid at Andersson og de andre låtene ikke risikerer å bli disket.

– Vi har fått konstatert at låtene ikke bevisst er spredt av opphavspersoner, plateselskap eller artist, sier han til nyhetsbyrået TT .

Helenius mener det er synd hvis opplegget med å invitere spesielt utvalgte entusiaster til forhåndslytting må avvikles som følge av problemene.

– Det er synd om vi ikke kan være like sjenerøse i fremtiden, sier hun.

Jessica Andersson (44), som har vært med i Melodifestivalen fem ganger før lar ikke kontroversen dempe gleden over å ha sanket seg flest stemmer i går:

– Det er helt uvirkelig, jeg har ikke landet helt ennå, sprudlet hun overfor Aftonbladet på nachspielet etter triumfen.

Andersson er den sjette artisten som er klar for finalen – og den første kvinnen så langt. Svenske Expressen skriver at artistene refser TV-seerne for at de favoriserer de mannlige deltagerne.

I likhet med Melodi Grand Prix og NRK arrangerer svenskene sin nasjonale finale lørdag 10. mars. Det endelige slaget står i Lisboa i mai.