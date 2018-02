Foto: Audun Selnes

Plateanmeldelse: Darling West – «While I Was Asleep»

Country for dem som drømmer om et annet Amerika.

Av ulike grunner er vi ekstremt gode til dette med amerikansk musikk i dette landet. Hvorfor skal vi ikke dvele så mye med. Denne trioens tredje album er i alle fall en bekreftelse på at det står mer enn ganske så bra til med det kvalitative nivået også. Ekteparet Mari og Tor Egil Kreken, som kan finne på å være backingbandet til for eksempel Marit Larsen når de ikke er trio med Kjetil Steensnæs, er i tillegg så hyperaktive at det er skummelt. Tor Egil Kreken bidrar på to utgivelser bare denne fredagen alene. Det bør ikke være noen overraskelse at begge er gode (finn debuten til Borgar Storebråten på dertil egnede strømmetjeneste). Men hans eget band står i en særstilling.

Det er fordi oppfølgeren til Spellemansvinneren «Vinyl and a Heartache» er full av overraskelser. Et nedtonet bluegrasspreg sammenlignet med tidligere var kanskje å forvente. Tilførselen av trommis Thomas Gallatin er mer sentral. Han og Kreken har samarbeidet tidligere. Her driver han opp tempoet og trekker trioen i alle fall opp til, tja, syttitallet i tidskulør.

Musikalske farger som kler dem godt. Det gir en bedre helhet, mer kompakt og konsekvent. Og en kontrollert rytme i albumet – både i oppbygging og avrunding.

Låtene kan fremdeles føles noe formelbaserte, i den forstand at de minner om mye man har hørt før. Her spilles det i alle fall, fra coverestetikk til vokalklang med ærlige, lånte kort. Man kommer ikke unna at de har et definitivt distinkt særpreg. Slik kommer de seg unna med det meste, kanskje med unntak av å låne munnspillriffene til Bruce Springsteen.

Like fullt: De trengte kanskje ikke holde sjangeren så hardt i hånden. Noen ganger er det nesten som om man vet nøyaktig når banjoen kommer inn og hvordan sliden kommer til å bevege seg. Og til og med hvordan harmoniene kommer til å avslutte. Det er uansett litt av sjangerens utfordring. Og gjør at Darling West fremstår tryggere som komponister, låtskrivere og band. Ikke det dummeste å våkne opp til.

BESTE LÅT: «Ballad Of An Outlaw»