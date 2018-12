AVLYSER: Ariana Grande skulle egentlig sunget det nye året inn i Las Vegas, men det blir det ikke noe av. Foto: Robert S. Eik

Ariana Grande avlyser nyttårskonsert på grunn av sykdom

Nedturen fortsetter for den verdenskjente artisten, som har lagt bak seg et tøft siste halvår. Nå beklager hun overfor fansen.

Den amerikanske sangstjernen Ariana Grande (25) skulle opprinnelig feiret nyttår med en stor konsert i Las Vegas . Nå har hun avlyst konserten grunnet sykdom.

Konserten skulle vært artistens første i kjølvannet av et svært tøft siste halvår , der først hennes ekskjæreste, rapperen Mac Miller, døde i september , før hun i oktober brøt forlovelsen med komikeren Pete Davidson. Så sent som i desember holdt også Grande en svært følelsesladd tale under Billboards Women in Music, der hun fikk tildelt den prestisjetunge prisen som Woman of the Year.

– Jeg vil gjerne si at jeg synes det er interessant at dette har vært ett av de beste årene i karrieren og det verste i livet mitt, sa Grande den gang mens hun kjempet mot tårene.

På sin Instastory skriver 25-åringen at hun er lei seg for at hun er nødt til å avlyse konserten i Las Vegas.

«Jeg kjemper mot noen helsemessige problemer og er virkelig lei meg for at jeg ikke får se dere denne helgen. Jeg elsker dere og gleder meg til å se dere og til å gjøre det godt igjen neste år» , skriver hun.

Ifølge det amerikanske nettstedet TMZ skal Grande lide av bronkitt, men disse opplysningene er ennå ikke bekreftet.

Konserten i Las Vegas skulle vært Ariana Grandes siste konsert i 2018, før hun i mars setter igang en ny, stor verdensturné.

Singelen «Thank U, Next» slo i november alle rekorder, og ble hennes første førsteplass på den amerikanske singelhitlisten. Den ble også på Spotify den sangen i historien som raskest har nådd 100 millioner avspillinger.

Våren 2017 ble 22 personer drept da hennes konsert i Manchester ble rammet av et terrorangrep. 3. oktober neste år gjester hun Oslo og Telenor Arena.