Kanye West sier han gikk på tungt dop etter fettsuging

Publisert: 02.05.18 00:18

Skal ha vært medvirkende til sammenbruddet, sier artisten nå.

Etter å ha avlyst sin den gang pågående turné på tampen av 2016, har det vært ganske stille fra rapstjernen Kanye West (40).

Nå er han ikke stille lenger. De siste dagene har han gjort seg sterkt bemerket på Twitter, og nå har han også begynt å gi intervjuer.

Tirsdag troppet han opp i lokalene til USAs ledende nettsted for kjendisnyheter, TMZ, og røpte omstendigheter rundt da han stilte opp på bilder sammen med president Donald Trump.

– Jeg var så inn i helvete dopet, sier West til TMZ .

Overfor dem forklarer han at han hadde blitt avhengig av opioider – sterke smertestillende tabletter – i kjølvannet av en fettsugingsoperasjon han nylig hadde tatt.

– Jeg ville ikke at dere skulle kalle meg feit, sier West henvendt til alle i TMZs lokaler.

– Vi er kontrollert av media. Men i dag endres alt dette, slår rapperen fast.

Et nesten to timer langt intervju med West, på besøk hos TV- og radiostjernen Charlamagne Tha God, ble også publisert tirsdag.

Der forteller han blant annet om hvordan amerikanske radiostasjoner begynte å behandle musikken hans dårligere etter at han kuppet Taylor Swifts MTV-vinnertale i 2009.

Samme episode fikk daværende president Barack Obama til å kalle West en «dust», noe artisten mener handlet om at Obama ikke var klar for en villbass som West.

Rapperen har i samme slengen uttalt at slaveriet svarte levde under i USA var et «valg» de gjorde, fordi det pågikk så lenge. Det ser ikke ut til å gjøre ham mer populær blant dem som allerede sliter med hans støtte til Trump.

