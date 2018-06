DØD: Jahseh Dwayne Onfroy, kjent som XXXTentacion, ble bare 20 år. Foto: Foto: FLORIDA DEPT. OF CORRECTIONS

Kommentar: XXXTentacion er død – snakker om troll i ord

Jørgen «Joddski» Nordeng (40), kjent som fra hip hop-duoen Tungtvann, skrev om XXXTentacion (20) i fjor høst. Her er hans reaksjon på stjernens brå død.

Av Jørgen Nordeng

En av de siste årenes mest kontroversielle, forhatte, irriterende, og ja, populære rappere er skutt og drept , 20 år gammel.

XXXtentacions karriere var bygd på hans indre og ytre demoner, hans selvmordstanker, hans stadige klammerier med loven, hans inderlige følsomhet. I dag ser all XXX-fansen på en gammel Instagram-video hvor XXX forutser sin tidlige og spektakulære død, og ber om at han huskes for å ha nådd ut til ungdommer som trengte det. Psykiske problemer og depresjoner er ennå tabu, XXX hjalp å bryte dem ned. Samtidig var han en mishandlende, psykotisk drittsekk, som trykket på akkurat de rette knappene, og kynisk manipulerte media.

Og nå er han sementert som Soundcloud-rapens Kurt Cobain (hans uttalte forbilde), eller 2pac om du vil. For selv om Lil Peep døde av en overdose i fjor , og dermed ble en slags gallionsfigur for denne generasjonen med emo-rappere, som blander grungete, svevende melodier og emorock-sutring med forvrengt og knallhard lo-fi trap, er det XXXtentacion som har gjort dypest inntrykk som talsmann for sin egen sosiale medier-oppvokste, nevrotiske generasjon.

Instagram er fylt av hilsninger til rapperen, som sjokkerte de fleste da han gikk rett til topps på VG-Lista for halvannet år siden, og utløste ramaskrik og kontroverser, blant annet fordi han hengte enn liten (hvit) unge i musikkvideoen sin, og fordi det ble kjent at han mishandlet sin gravide kjæreste på det groveste, gjentatte ganger.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Selv Oslo-aktuelle Tekashi 69, kjent for sine regnbuefargede tenner og fletter, og konstante trolling, utfordringer og voldsepisoder, kommer med forsonende uttalelser via SoMe-plattformen, og innrømmer at han troller for mye selv. Dette er nye toner, ikke minst fordi jeg har vært sikker på at han var den første som kom til å ryke selv.

XXXTentacion levde i likhet med Tekashi, livet på Instagram og andre lignende platformer. Man har til en hver tid kunnet vite hvor de har befunnet seg, hva de har gjort, hva de har drevet med. Om det er dette som forårsaket hans endelikt eller ikke vites ikke. Instagramkontoen til XXX er tømt for bilder . En Louis Vuitton-bag skal ha vært fjernet fra bilen hans etter han ble skutt, så han kan ha blitt offer for et ran.

Vi har vært nært på XXX i et par år nå, vi har vært en del av livet hans. Da er det ikke overraskende at han nesten dør på Instagram og. Selv om det er motbydelig og sjokkerende å se folk poste de bokstavelig blodferske bildene av den avdøde rapperen.

XXXTentacions korte og intense tid i rampelyset var for det meste preget av drama og turbulens. Man kan si at han ødela for seg selv ved konstant å havne i trøbbel. Men det var jo akkurat disse sakene som gjorde han til kjendis, og kunst og person går hånd i hånd på en helt annen måte enn hos R. Kellys jordbær og håndjernfantasier eller Burzums molefunkene metalltoner.

Derfor blir det litt merkelig å klage over at musikken til XXX, som var nyskapende, ektefølt og utfordrende, havnet i skyggen av alt bråket rundt personen XXX. Det var jo akkurat slik han orkestrerte det.

To lokale Florida-rappere er utpekt som mulige syndebukker. En av dem postet en video fra en fast food-restaurant få minutter unna der hvor XXX ble skutt, en video hvor man også kunne se et våpen. På drapsstedet ble det observert to svarte menn, den ene med en rød maske. Kompisene hadde også nylig lagt ut et bilde der de poserer i bilen sin, med ei rød maske. Selvsagt kom insta-videoer hvor de nektet å ha noe med hendelsen å gjøre, hvor de i samme video påstår å «egentlig ikke kjenne XXX», og «ha masse respekt for ham».

Rett etter går en video viralt, hvor XXX avviser at han er død. Som sikkert er fake. Men sammen maler alt dette et av musikkhistoriens aller ekleste, uhyggelige og kjipe eventyr, som nå har gitt Soundcloud-rapens første virkelig store martyr.

La oss ikke glemme at XXXtentacion bare ble 20 år. Å kalle ham et barn er litt drøyt, men i Norge hadde han altså vært russ i fjor. I California hadde han ennå ikke kunnet gått på bar og tatt seg en øl.

Det er alt for tidlig å gå for noen, og måtte de som fyller kommentarfeltene med vitser, gledeutbrudd og «han fikk som fortjent», våkne opp og innse sin egne makabre idioti.

Hvil i fred XXXtentacion, nå slipper du å slåss med demonene dine mer. Så kan vi heller hjelpe til å sette fokus på vold mot kvinner, mentale problemer, depresjoner og mishandling mens vi feller en tåre til låta «Sad».