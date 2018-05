PRISBELØNT: Avicii under American Music Awards i Los Angeles i 2013. Foto: Lucy Nicholson / Reuters

Familien ber om ro rundt Aviciis begravelse

Publisert: 23.05.18 09:06

Tim «Avicii» Bergling skal gravlegges med kun sine nærmeste til stede.

Fire og en halv uke er gått siden Avicii ble funnet død i Oman, der han ferierte. Nyheten om 28-åringens plutselige bortgang rystet fans over hele verden. Bergling ble funnet livløs i et gods som tilhører et medlem av den omanske kongefamilien. Godset ligger et par mil utenfor Muskat.

Ennå er ikke den svenske superstjernen gravlagt, men de pårørende melder nå i en skriftlig uttalelse ifølge Aftonbladet at begravelsen vil foregå svært privat.

« Det er kommet mange spørsmål om Tim Berglings begravelse. Familien formidler at Tims begravelse vil foregå med kun den aller nærmeste kretsen samlet. De ber vennlig om at media respekterer dette. Det vil ikke bli gitt ytterligere kommentarer », lyder det i kunngjøringen via pressekontakt Ebba Lindqvist.

Kilder Aftonbladets har vært i kontakt med, hevder at begravelsesseremonien vil finne sted andre uken i juni.

Valgte døden

Etter mange dager med spekulasjoner rundt hva som forårsaket dødsfallet, valgte familien å skrive et åpent brev. Der opplyste de at Bergling «ikke orket lenger» .

«Vår elskede Tim var en søker, en skjør kunstnersjel som alltid har båret på store, eksistensielle spørsmål» , het det blant annet i brevet .

Avicii betraktes som en av tidenes beste DJ-er. Etter gjennombruddet i 2011 har han vunnet priser og toppet listene verden over.

Superstjernen, som har den 37. mest spilte sangen på YouTube med «Wake Me Up» (spilt av 1,51 milliarder ganger), opptrådte rundt 700 ganger på syv år før han trakk seg tilbake i 2016, fordi helsen begynte å svikte.

Artisten etterlot seg over 200 upubliserte låter . Aviciis familie skal ha hatt hemmelige møter med representanter for plateselskapet, og et nytt album kan slippes allerede i år .

