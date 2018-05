TIL TOPPS: Sterke politiske krefter i Israel vil ha neste års Eurovision-finale til Jerusalem etter at Netta i helgen gikk til topps med «Toy». Foto: Armando Franca / TT NYHETSBYRÅN

Israel vil ha Eurovision til Jerusalem

Publisert: 16.05.18 08:02

Det offisielle Israel ønsker at neste års Eurovision Song Contest arrangeres i Jerusalem, men ingenting er avgjort ennå.

«Next time, Jerusalem!» utbrøt årets Eurovision-vinner Netta Barzilai da hun feide all konkurranse til side i Lisboa sist lørdag og sørget for at neste års konkurranse blir arrangert i Israel .

Imidlertid er ikke Nettas utbrudd uten videre sannferdig.

– Det er alt for tidlig å snakke om tid og sted for neste års Eurovision Song Contest-finale. Nå er det mange spekulasjoner, og jeg har ingen kommentar til det. Vi reiser til Israel neste uke for å starte forberedelsen med tv-selskapet som vant i Lisboa, skriver høyeste sjef for Eurovision hos arrangøren EBU, Jon Ola Sand, i en epost til VG.

Sand unngår å svare på hvilke politiske utfordringer som venter EBU når arrangørby skal velges, Jerusalem eller Tel Aviv. EBU har alltid hevdet at Eurovision er en apolitisk arena, men selv Israels statsminister Benjamin Netanyahu gjorde spørsmålet til en politisk sak da han gratulerte Netta på Twitter sent lørdag natt, bare timer før flyttingen av den amerikanske ambassaden i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem skapte blodbad ved Gaza-stripen.

Jerusalem er som kjent betraktet som Israels hovedstad, men samtidig også ønsket som hovedstad for palestinerne i en fremtidig palestinsk stat, og dermed et svært betent politisk tema.

Oversatt fra hebraisk, lyder Netanyahus Twitter-melding slik:

«Neta, du er virkelig en elskling. Du har sørget for stor respekt for den israelske stat. Neste år i Jerusalem!»

Hendelsene de siste dagene føyer seg inn i en rekke storpolitiske hendelser i Eurovision-sammenheng. Så sent som i fjor ble russiske Julia Samojlova nektet innreise til Ukraina for å delta i finalen i Kiev. Ukraina og Russland ligger i en betent konflikt om Krim-halvøya, og på grunn av Russlands annektering av Krim i 2014, var Samojlova utestengt fra Ukraina i tre år fordi hun hadde opptrådt på Krim etter annekteringen.

Julia Samojlova var istedet årets russiske deltaker i Eurovision 2018 i Lisboa.

Fjorårets konflikt i Kiev startet i Stockholm året i forveien. Der vant ukrainske Jamala Eurovision hårfint foran nettopp Russland med en låt som hadde et sterkt politisk budskap. Hennes «1944» handler om krimtatarene - som hun selv er én av - som ble deportert av diktatoren Josef Stalin i 1944, som en kollektiv straff fordi de angivelig skulle ha kollaborert med tyskerne.