Disse to skal lede VG-Lista-showet fra Rådhusplassen

Publisert: 01.06.18 12:03

For første gang skal en VGTV-programleder lede VG-lista på Rådhusplassen: Vegard Harm får med seg NRKs «veteran» Christine Dancke på scenen.

Christine Dancke er veteranen som går løs på sin fjerde oppgave som vertinne for Nordens største gratis musikk-happening, VG-Listeshowet på Rådhusplassen i Oslo den 22. juni.

Vegard Harm er den nervøse debutanten som for en gangs skyld må klare seg uten VGTV-makker Morten Hegseth, og istedet må ta til Dancke - unnskyld, takke - med en av NRKP3s største radioprofiler.

– Det blir uvant - Morten og jeg har jo nesten vokst inn i hverandre, men jeg har funnet en fin groove med Christine, så jeg er sikker på at det kommer til å gå bra, sier Vegard Harm, som det siste året har hatt halvparten av den dundrende suksessen til VGTVs Harm & Hegseth .

Christine Dancke på sin side sier smilende at årets største utfordring blir å følge programmet uten at Harm stjeler showet helt.

– Jeg bekymrer meg litt for å slippe til i det hele tatt... Neida, jeg er helt sikker på at dette blir bra. Vegard er en herlig type som vet å improvisere om noe mot formodning skulle gå galt, og jeg har også endel erfaring med hva som kan skje på live-sendinger etter hvert, sier hun.

Norges offisielle hitliste siden 1958, VG-Lista, fyller hele 60 år senere i høst. Det er også 20 år siden det første VG-Listeshowet på Rådhusplassen i 1998. Året etter var NRK med på festen for første gang.

Christine Dancke simpelthen elsker denne kvelden i hjertet av Oslo, der Isac Elliot med bergenseren DJ SJUR i år foreløpig er den første offentliggjorte artisten.

– Altså, det betyr så mye for musikkinteressen hos de yngste! Jeg husker selv da jeg tidlig i tenårene kom hit for å oppleve mine helter på nært hold, og hvis du tenker på alle konsertsteder som har aldersgrense 18 år, så er Rådhusplassen det aller første møtet med live-musikk for veldig mange. Det betyr mye å komme så nær heltene sine, sier hun.

Vegard Harm har det litt på samme måte.

– For fire år siden sto jeg der ute blant publikum og måpte over hva jeg så, og nå skal jeg være med på lede hele programmet, sier Harm og agerer fuglevinger på hver side av ansiktet.

– Du kommer til å være nervøs, du?

– Absolutt, jeg er dritnervøs allerede! Men hadde jeg ikke vært nervøs, kunne jeg funnet meg en annen jobb. Det forsvinner svusj når jeg går ut på scenen.

– Men av og til glemmer jeg at jeg har sagt ja til dette, da kommer det tilbake som små støt i kroppen. Da riv' det i hjertet, som Sondre Justad synger.

– Hva var det første du tenkte da du ble spurt om å gjøre dette?

– Shit, hvordan skal jeg komme meg hjem den kvelden? Jeg skal jo til Marbella dagen etter!