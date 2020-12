TILDELT PRIS: Foreningen Norden Norge deler hvert år ut Nordens språkpris for å hedre personer eller institusjoner som har bidratt til økt språkforståelse på tvers av landegrensene i Norden. Foto: Johnny Hyunh

Victor Leksell tildelt Nordens Språkpris: − Betyr så mye

Det svenske stjerneskuddet Victor Leksell hadde aldri trodd han skulle nå så mange med musikken sin.

Publisert: Nå nettopp

– Å nå helt til Norge, på svensk, det er helt utrolig, sier han.

Med låten «Svag» toppet Victor Leksell (23) hitlistene både i Norge og hjemlandet Sverige tidligere i år. Nylig ble det også kjent at låten er Norges mest strømmede låt i 2020 på Spotify.

Det er ingen tvil om at Leksell har satt sitt spor i Norge, og i slutten av mai møtte han Astrid S på svenskegrensen for en duett.

Mandag er han tilbake på grensen, denne gangen for å motta Nordens Språkpris.

– Jeg er så rørt over å motta denne prisen og å gjøre det på Svinesundsbroen der Astrid og jeg sang låten sammen i vår. Det betyr så mye for meg, sier Leksell til VG.

Overrekkelsen av prisen ble gjort av Elisabeth «Bettan» Andreassen.

– Så gøy at vi kommer fra samme område på Hisingen og at jeg får møte henne i dag. Hun er en legende!

OVERREKKELSE: Det var Elisabeth «Bettan» Andreassen som ga Victor Leksell prisen mandag. Foto: Johnny Hyunh

– Helt utrolig

Prisen har siden 2010 blitt delt ut av Foreningen Norden Norge for å hedre personer eller institusjoner som har bidratt til økt språkforståelse på tvers av landegrensene i Norden.

Tidligere vinnere av prisen har blant annet vært Fredrik Skavlan, Timbuktu og Jacob Oftebro.

Leksell vinner blant annet fordi: «Hans stemme har i år virkelig brutt gjennom stengte grenser og språklige barrierer. Gjennom musikk har han nådd ut til og engasjert lyttere og artister i hele Norden».

– Jeg trodde aldri jeg skulle få sjansen til å nå så langt med musikken min. Å nå helt til Norge, på svensk, ah, det er helt utrolig!

Flere har også tolket hans sanger på sine egne måter, språk og dialekter – det finnes versjoner på älvdalsk, bergensk, skånsk og østlandsk.

– Det er så fint å høre alle coverne og at folk tar til seg låten på så mange forskjellige måter. Det er veldig fint å se, sier han.

Savner å stå på en scene

Han beskriver det som «heftig» hvordan musikken hans har nådd ut til så mange på kort tid.

– Det er en mektig og merkelig opplevelse, men det er jo bare rart at jeg ikke får dra ut å se fansen og synge med dem, og oppleve dette sammen.

Leksell ga ut debutalbum i juni i år, og det å stå på en stor scene er relativt nytt for han. Det var få konserter han rakk før coronaviruset tok fra han muligheten.

– Jeg har fått skikkelig mersmak på å stå på en scene. Jeg lengtet til neste gang, men så ble det ingen neste gang, sier han.

Hans første og foreløpig siste konsert på norsk grunn var i sommer under VG-lista.

STJERNESKUDD: Med låten «Svag» toppet Victor Leksell hitlistene både i Norge og hjemlandet Sverige tidligere i år. Her er han i Norge i forbindelse med opptreden under VG-lista sommeren 2020. Foto: Frode Hansen

Ny musikk på vei

– Jeg gleder meg til å komme tilbake og opptre. Forhåpentligvis blir det til sommeren, sier han.

Leksell angrer på ingen måte på at han slapp albumet midt under pandemien, men sier likevel at det har vært rart å se musikken vokse gjennom mobilskjermen.

– Men det er likt for alle, og vi får finne andre løsninger frem til vi kan dra ut og klemme igjen.

Og pandemien har gitt han god tid til å lage ny musikk, som kommer på nyåret. Selv om han er hemmelighetsfull rundt låtene kan han røpe at det kan bli noe annerledes sjangermessig enn debutalbumet.

– Jeg holder på å bli voksen, og musikken endrer seg kanskje i takt med det, sier 23 åringen.