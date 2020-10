MEKTIG: Annies tredje album er en mørk og mektig opplevelse. Foto: ANNIE/HILDEGUNN WÆRNESS

Plateanmeldelse: Annie – «Dark Hearts»: Nattens dronning

Det «vanskelige» tredjealbumet er en mørk og mektig retro-triumf.

ALBUM: POP

Annie

«Dark Hearts»

(Annie Melody)

I et parallelt univers ville Annie vært en nasjonalskatt.

I vårt univers har hun reist via et Madonna-sample som ordnet seg uten store rettssaker, gjennom en internasjonal popkvern som blant annet medførte britiskprodusert tyggegummi og Röyksopp-produsert hjertevarme. Samt en utgivelse på kredible Smalltown Supersound, før «Anthonio» ble en hit nesten på egen hånd.

Alltid i forkant av tidsånden, sannsynligvis uten å egentlig virkelig prøve å være det. Aldri virkelig perfeksjonert.

Før nå.

Annies tredje album er så hinsides langt borte fra alt som kan kalles trender at hun framstår som helt i forkant. «Dark Hearts» er den nærmest umulige kombinasjonen av David Lynch sin faste komponist Angelo Badalamenti, Beth Ortons samarbeid med William Orbit, East 17 og Bruce Springsteen. Blant annet.

Samtidig er den preget av en sterk fascinasjon for kult-filmen «Miracle Mile». Minst tre låter trekker inspirasjon og mer til fra 1988-thrilleren om en kald krig som blir apokalyptisk.

Apokalyptisk kan man muligens også kalle grunntonen her. Men «Dark Hearts» er så mye mer. Det er massiv synthdrevet pop med Italodisco-kvaliteter. Drevet fram av en voksen forståelse av luft og kjærlighet. Der luften er i Annies lyse, krystallklare stemme, mens kjærligheten finnes i hver eneste mørke stemning som er møysommelig skrudd sammen av myke gitarer, dunkende basser og analoge synthstrykere.

Mest åpenbart mellom «I’m On Fire»-harmoniene på den rørende dedikasjonen til avdøde Tore «Erot» Kroknes i «The Streets Where I Belong». Det er likevel en gjennomgående tilstedeværelse, for eksempel når verden går under på «The Countdown to the end of the world».

Samarbeidet med svenske Stefan Storm (fra The Sound Of Arrows) har gitt en produksjon ulik det meste annet. Her er ingen smarte klippende vokalteknikker eller kompliserte beats.

Det er gjort valg som balanserer mot å bli overdrevent tilbakeskuende, men som likevel virker framoverlent. Slik har Annie skapt en uangripelig helhet. Derfor kan man slippe gjennom stemninger nærmest stjålet fra inspirasjonskildene og komme unna med det. Selv harmoniene som er så tett på «Twin Peaks»-originalene at de finbalanserer mellom å være friskt retro og noe vel opptatt av å speile opphavet.

Dessuten har hun med synth-sax. Selvsagt har hun det.

Visstnok er «Dark Hearts» skapt over tre år. Det kunne like gjerne vært spilt inn over tre tiår. Sjelden får man oppleve en poputgivelse så sydende av egen integritet og tidløse kvaliteter.

I et parallelt univers ville Anne Lilia Berge Strand vært en nasjonalskatt. I dette universet har hun laget et av årets mest solide album.

Uansett nasjon.

Publisert: 16.10.20 kl. 22:00

