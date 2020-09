HELT ZUPER: «Uimotståelig mini-hit» mener VGs anmelder om den siste låten til Zupermaria. Foto: Sony Music

Musikkanmeldelse: Nye låter uke 39

Fra Zayn til Zupermaria: VG har gjort et utvalg og anmeldt syv låter denne fredagen.

Zayn – «Better»

Zayn Malik har ikke gjort så altfor mye ut av seg de siste par årene, men den tidligere One Direction-kjekkasen kan feire at han har blitt nybakt pappa denne uken. Det gjør han med «Better», en fin og avdempet r&b-vise som gjør mye ut av sine fire tilmålte gitarakkorder. Det strippede, elegante lydbildet snor seg behagelig i ørene, men som smakebit på en eventuell ny retning blir det likevel i snaueste laget – særlig når Frank Ocean finnes.

Justin Bieber & Chance The Rapper – «Holy»

Vår kanadiske venn fortsetter å dyrke «den spirituelle vendingen» i musikkkarrieren sin. På gospeldunstende «Holy» rimer han «sinners» med «river» og «hold me» med «holy», mens Chance The Rapper uanstrengt lirer av seg gull som «life is short with a temper, like Joe Pesci». Så veldig dypt stikker kanskje ikke dette, men Bieber har funnet seg uttrykk han kan vokse og blomstre i – og som han mestrer med en langt mer naturlig autoritet enn for eksempel Kanye West.

Zupermaria – «E på saken»

Bergenseren Maria Træbakken platedebuterer i dag som Zupermaria, men de fleste fans av direkte, energisk og «ærlig» norskspråklig skarrepop har nok for lengst notert seg både navnet og uttrykket. «E på saken» er første låt ut på albumet «Ka har du gjort nå, Maria?», og den oppsummerer prosjektet ypperlig: I spennet mellom Veronica Maggios utadvendthet og Silja Sols underfundighet serverer Zupermaria en uimotståelig og tettknadd mini-hit som kan lokke fram vårsola selv på den hustrigste septemberkvelden.

Boy Pablo – «Leave Me Alone!»

Mer bergenspop: Nicolas «Boy Pablo» Muñoz fortsetter å gjøre seg bemerket utenfor landegrensene, og «Leave Me Alone!» hadde sin premiere på BBC1 som «Annie Mac’s Hottest Record» forleden. Låten er inspirert av en barnebursdag der Muñoz ble hentet tidligere enn han hadde sett for seg, men budskapet lar seg enkelt overføre til voksentilværelsen: Gå hjem hvis du er sliten, men la meg danse i fred! Det blir likevel noe naivt og endimensjonalt over denne fengende ruslelåten – poenget gis bort for tidlig, og den siste forløsende vendingen uteblir.

Tungevaag, Rat City & Rich The Kid – «Afterparty»

Martin Tungevaag, Donkeyboy-produsentteamet Rat City og den amerikanske rapperen Rich The Kid er – på papiret – en kombo som burde kunne flekse seriøse musikalske muskler i lag. «Afterparty» er i så måte en skuffelse: Låten høres mest av alt ut som Maroon 5, med en temmelig daff tekst («sorry» rimer på «body») lagt opp på et popfunk-hook som aldri strekker seg mot noe mer enn ålreit. Det 20 sekunder lange verset til Rich The Kid kunne med fordel vært tredoblet.

Sval – «Where Do We Go»

Ikke alle 21-åringer kan feire tiårsjubileum som artist, men Sval Rosenløw Eeg – som slo gjennom i MGP jr. 2011 – er snart der. «Where Do We Go» følger samme dynamiske mønster som karrieren hennes forøvrig: Den stresser ikke så altfor hastig avgårde, men slår gradvis ut i full blomst, med et refreng som setter seg i fletta temmelig umiddelbart. Sval stikker seg i tillegg ut som en sterk popvokalist. Et enda større melodisk særpreg etterlyses, men dette lover godt for de neste ti årene.

Travis Scott, Young Thug & M.I.A. – «Franchise»

Ny uke, nytt fremstøt fra Travis Scott. Slik føles det i det minste: Den svært aktive Texas-rapperen er i vinden for tida, både som soundtrack-leverandør til «Tenet», burgerkreatør for McDonald's og generell merkevarebygger. Den passende titulerte «Franchise» antyder at han burde legge mer energi i musikken – det låter riktignok mørkt, klaustrofobisk og synthbass-grisete, men også dypt uengasjerende. Verken Young Thug eller M.I.A. lykkes med å pumpe noen form for nødvendighet inn i produktet. Deprimerende.

Publisert: 25.09.20 kl. 14:18

