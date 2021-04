PÅ JENTEROMMET: Maria Petra Brandal skrev «Lonely» hjemme hos mamma i Horten. Foto: Privat

«The Voice»-deltager tar av på Spotify: − Litt sykt

Etter sin «The Voice»-audition havnet Maria Petra Brandal (20) til topps på norsk Spotify-liste. Nå har låten passert tre millioner avspillinger.

Publisert: Nå nettopp

– Det er litt sykt rett og slett.

Hortensjenta Maria Petra Brandal var på vei til jobben i en klesbutikk da hun oppdaget at sangen hennes «Lonely» var spilt av tre millioner ganger på musikkstrømmetjenesten Spotify.

– Jeg har aldri turt å sette meg noen mål for musikken min. Aldri våget å drømme om å lage musikk som andre vil høre på. I stedet har jeg vært redd for kjede folk, sier hun til VG.

Men i februar fikk hun bekreftet at folk liker musikken hun har laget på jenterommet hjemme hos mamma i Horten.

Og det til gagns.

OVER NATTEN: Det er ikke bare Espen Lind som har sansen for Maria Petra. Foto: TV2

Blitt besatt

Hun var knapt ferdig å synge under en audition på TV2-programmet «The Voice» i februar før folk begynte å strømme hennes egenskrevne «Lonely» på Spotify.

I løpet av den februarhelgen fløy låten helt til topps på Norway Viral 50 på Spotify. Snart var hun inne på topp 20 og ble liggende på VG lista i ni uker.

Siden har oppturen bare fortsatt for 20-åringen som nå går under navnet Maria Petra.

Hver dag må hun innom Spotify og sjekke, innrømmer hun.

– Det har nesten blitt en «obsession».

To uker etter tv-opptreden var sangen spilt av en million ganger. Tirsdag passerte «Lonely» tre millioner avspillinger, 3,5 millioner hvis man tar med «The Voice»-versjonen på Spotify. I tillegg ligger sangen på en rekke lister på Spotify, «Its Hits Norway», «Hits Dont Lie» og «Ny Pop».

LUCKYLOVE: Hennes første forelskelse endte i kjærlighetssorg og ble veien inn til millionsuksess på Spotify. Foto: Privat

Kjærlighetssorg gjorde jobben

Spotify-suksessen har ikke gjort henne rik ennå.

– Jeg får noen øre per avspilling.

Men det betyr ikke noe for henne, sier hun.

– At så mange strømmer sangen min har gitt meg selvtillit og motivasjon til å fortsette å lage musikk. Jeg har vært så usikker på meg selv, på stemmen min. Redd for at musikken min skal være kjedelig.

Hun begynte å skrive sanger etter en kjærlighetssorg da hun var 16 år. Først noen tekster, så prøvde jeg å legge til musikk med gitar og piano.

– Da jeg meldte meg på «The Voice» var det ikke i håp om å vinne en konkurranse, men for å utfordre meg selv. Utfordre sceneskrekken min. Jeg glemte nesten at var et TV-program jeg hadde meldt meg på. Jeg var så opptatt av dommen fra mentorene.

MED VIDERE? Maria Petra har sikret seg plass i fredagens direktesending av «the Voice» fra H3 Arena på Fornebu. Får hun bli med videre? Foto: Robert Holand

Mye vil ha mer

I TV 2s sangprogram «The Voice» jakter mentorene Ina Wroldsen, Espen Lind, Matoma og Yosef Wolde Mariam Norges beste stemme.

16 deltagere er fortsatt med, fredag opptrer de i flere direktesendingene fra H3 Arena på Fornebu. Fra disse showene vil det være opp til publikum å bestemme hvem som til slutt går til topps i konkurransen.

Maria Petra sier hun aldri hatt planer om å satse på musikk. Det har endret seg nå.

– Etter videregående visste jeg ikke helt hva jeg skulle gjøre så jeg tok et års musikkstudium ved Universitetet i Sør Øst Norge. Der møtte jeg produsenten min som pushet meg til å legge ut min første sang «the boy who made me cry» og hjalp henne slik at låten fikk en del radiotid på P3.

– Jeg fikk 10.000 streams og synes det var fantastisk kult. At min andre Spotify-sang er streamet over tre millioner ganger er ikke til å fatte.

Men mye vil ha mer.

– Jeg merker at ambisjonene vokser. Nå må tre millioner gjerne bli til fire.