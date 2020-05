RULLING PÅ GANG: Christer Falck (t.h.) og Odd Nordstoga på Sentralen, under forberedelser til sistnevntes Koronerulling-konsert. Foto: NTB scanpix

Koronerulling ber om 1,6 millioner i offentlig støtte

Konseptet hvor artister holdt proft produserte konserter på nett skal ha generert fem millioner kroner i donasjoner. Nå håper de involverte at Norsk kulturråd sørger for lønn til apparatet bak.

Koronerulling, med bransjeveteran Christer Falck i spissen, fikk mye oppmerksomhet da det ble startet, kort tid etter at Norge stengte ned 12. mars som følge av coronakrisen.

Artister som med ett var frarøvet sin viktigste inntektskilde, konserter, fikk her en mulighet til å underholde publikum over nett via en proff produksjon.

Blant de mest profilerte artistene var Staysman, Fay Wildhagen, Nils Petter Molvær, Sandra Lyng, Anita Skorgan og Jan Eggum.

Konsertene var tilgjengelige gratis, men publikum ble oppfordret til å donere penger.

Hvilket de gjorde. I tre nylige søknader til Norsk kulturråd fremgår det av budsjettene at Koronerulling estimerer fem millioner kroner i inntekter fra disse donasjonene, fordelt på 96 konserter.

Vil utenlands

Imidlertid har prosjektet ifølge budsjettene kostet ytterligere drøye 2,5 millioner å gjennomføre – om man regner med innsatsen fra alle involverte.

Totalbudsjettet oppgis å være på 7.555.000 kroner.

For å nå «break-even» på arbeidet som er gjort ber Koronerulling nå om 900.000 i støtte fra kulturrådets ekstraordinære ordning i forbindelse med coronakrisen.

I tillegg søkes det om 524.100 til å lage «digital jazzfestival» av Koronerulling, samt 200.000 til å forsøke å ta konseptet utenlands.

Til sammen søker Koronerulling om 1.624.000 kroner fra Norsk kulturråd.

Til VG sier Christer Falck at Koronerullings modell har vært at alle innsamlede penger går til artistene og rettighetsforvaltningen i TONO, mens han og øvrige kulisseaktører fant måter å finansiere prosjektet på, enten i form av midler fra sponsorer eller offentlig støtte.

Vinglet om artistbidrag

I søknadene heter det at «alle inntektene fra konsertene går uavkortet til artistene».

Av budsjettet fremgår det imidlertid at de medvirkende artistene har bistått med et «produksjonsbidrag» på fem prosent, hvilket utgjør 250.000 til sammen.

Det er musikkselskapet HES – som nylig har dannet et eget selskap med Christer Falck – som står bak Koronerulling. Daglig leder Hans Petter Haaland fastholder at inntektene kun gikk til artister og TONO.

– På tidspunktet søknaden ble laget vurderte vi en slik løsning for å dekke inn noen av kostnadene. Men dette ble droppet, sier han om artistenes budsjetterte bidrag.

Siste konsert ble holdt 28. april. Søknaden ble sendt 4. mai.

– Vi vinglet litt frem og tilbake. Prøvde å finne en modell. På tidspunktet budsjettet ble laget var dette tanken, som man gikk bort fra igjen, sier Haaland.

Mange om midlene

Søknadene omtalt i denne artikkelen har alle gått til kulturrådets ekstraordinære ordning i forbindelse med coronakrisen.

Norsk kulturråd opplyser til VG at ordningen har til sammen 30 millioner å dele ut.

Men det er hard kamp om midlene: På sin nettside skriver kulturrådet at det har kommet inn nesten 1400 søknader til ordningen.

Christer Falck skisserer tre mulige scenarioer:

– 1. Vi får ikke støtte, og da har vi tapt de investerte pengene våre og jobbet gratis i nesten to måneder. 2. Vi får støtte og kan dekke kostnadene uten å få dekket lønn. 3. Vi får støtte til å dekke de faktiske kostnadene våre og får tatt ut lønn.

Hans Petter Haaland vil ikke spekulere i hvilke sjanser Koronerulling har til å få det de ber om.

– Men ut fra hvor mye penger vi har klart å samle inn til artistene, håper vi jo selvsagt at også kulturrådet ser dette, og støtter prosjektet.

HÅPER PÅ KULTURKRONER: Christer Falck. Foto: Odin Jæger

Både Falck og andre har omtalt Koronerulling som et dugnadsprosjekt. Det mener han det er frem til kulturrådet eventuelt dekker både kostnader og lønn til de involverte.

– Per i dag er det en dugnad. Om vi får dekket kostnadene er det en dugnad. Om Kulturrådet mener det er innafor å støtte prosjektet inkludert lønn til oss, blir vi glade – da vi mener innsatsen har gitt betydelig verdiskapning for artistene.

Dette vil de ha

Ifølge søknadene til kulturrådet har HES laget Koronerulling i samarbeid med kulturhuset Sentralen og konsertprodusentene Millimedia.

De fleste utgiftspostene i budsjettene, utover honorar til artistene, er utbetalinger til disse partene, etter fem ukers arbeid.

600.000 går til Millimedia for produksjon og livestream. Selskapet tar også 138.000 for øvrige tekniske bidrag.

DAGLIG LEDER: Hans Petter Haaland i HES. Foto: Gøran Bohlin

HES er representert via tre selskaper, som totalt budsjetterer med 515.000 kroner for sine tjenester.

Nystartede HES & Falck har 250.000 for «booking, koordinering, planlegging etc.». HES & Co har 140.000 for «administrering økonomi, rapportering etc.». HES PR står oppført med 125.000 for markedsføring.

I en budsjettpost titulert «leie av lokaler og teknisk utstyr» går 872.000 til Sentralen, herunder opp- og nedrigg, renhold og vertskap.

Sentralen eies og drives av Sparebankstiftelsen DNB. Deres utlån av konsertlokale til Koronerulling er beregnet til en verdi av 600.000 på inntektssiden i budsjettet.

Vil bevare arbeidsplasser

NRK har betalt Koronerulling 189.000 for senderett til 17 av konsertene. Telia har sponset med 400.000.

Diverse musikkorganisasjoner har også bidratt. Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA) har lagt 60.000 på bordet. GramArt 40.000. Komponistforeningen og Musikkforleggerforeningen 20.000 hver.

I søknadene legges det ikke skjul på at det å bevare arbeidsplasser hos Falck, HES og Sentralen er blant målsettingene.

Tildelinger fra kulturrådets corona-ordning behandles i starten av juni.

Publisert: 23.05.20 kl. 16:37

