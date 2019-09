REHAB: Metallica-vokalist James Hetfield har i mange år slitt av og på med avhengighet. Nå er han tilbake på rehabilitering. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau

Metallica-vokalist tilbake på rehab – utsetter turné

Metallica-frontmann James Hetfield må igjen gjennom rehabilitering. Bandet utsetter derfor en planlagt turné i New Zealand og Australia.

– Som de fleste av dere sikkert vet, har vår bror James periodevis slitt med avhengighet i mange år. Nå har han dessverre blitt nødt til å melde seg på et behandlingsprogram for å komme i gang med rehabiliteringen sin igjen, melder bandet på sin offisielle Twitter-konto natt til lørdag.

– Vi beklager å måtte informere våre fans og venner om at vi må utsette vår planlagte turné i Australia og New Zealand.

Twitter-meldingene er signert de tre øvrige bandmedlemmene, Robert Trujillo (bassist), Kirk Hammett (gitar) og Lars Ulrich (trommer).

De opplyser at de vil refundere alle billetter som er solgt i forbindelse med de planlagte konsertene, og legger til at turneen vil starte igjen så fort Hetfields helse blir bra igjen.

– Igjen, vi er knust over å ha påført så mange av dere ulempe, spesielt våre lojale fans som reiser lang vei for å oppleve konsertene våre. Vi setter pris på deres støtte til James og takker dere for å være en del av Metallica-familien, skriver de.

