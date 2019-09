NORGESKLAR: Taylor Swift. Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Taylor Swift kommer til Norge

Neste sommer holder superstjernen sin første konsert på norsk jord siden 2011 – med plass til mange tilskuere.

Oppdatert nå nettopp







Taylor Swift (29) kommer til Oslo for å holde utendørskonsert på Voldsløkka fredag 26. juni 2020.

Det bekrefter konsertarrangør All Things Live overfor VG.

– Dette er noe av det villeste jeg har vært med på. Å få selveste Taylor Swift til å spille en av veldig få konserter i Skandinavia, er en drøm som går i oppfyllelse, sier ansvarlig arrangør Peer Osmundsvaag.

Plass til 50.000

Ifølge ham er det et begrenset utvalg steder Swift besøker i Nord-Europa i denne runden. Hun spiller også på Roskilde 1. juli.

Osmundsvaag har de siste årene gjort Voldsløkka til landets største arena for konserter hvor man må løse billett.

Sommeren 2017 innviet Marcus & Martinus området, med et show som trakk rundt 40.000 tilskuere.

Året etter kom rapgigant Eminem på besøk, og solgte ut de 55.000 tilgjengelige billettene.

Swift-konserten får bortimot tilsvarende publikumskapasitet.

Forventer historisk kveld

– Hun kommer til å sette fyr på Norges største konsertarena, og vi forventer en kveld som går inn i historiebøkene, melder Osmundsvaag ubeskjedent.

Sist Taylor Swift besøkte Norge var i 2011, i Oslo Spektrum, som huser rundt 8000 tilskuere. Les VGs anmeldelse her.

Interessen rundt henne var stor allerede da, på et tidspunkt hvor Swift fortsatt stod med minst ett ben i countrysjangeren.

Det er imidlertid i etterkant hun har nådd globalt superstjernenivå, med album som «Red» og «1989» og hits som «We Are Never Ever Getting Back Together» og «Shake It Off» – utgivelser elsket av både publikum og kritikere.

Nylig slapp Swift sitt syvende album, «Lover», som også har høstet gode anmeldelser. Det gikk til førsteplass i et drøyt dusin land, inkludert Norge, USA og Storbritannia.

Publisert: 17.09.19 kl. 15:57 Oppdatert: 17.09.19 kl. 16:11







Mer om