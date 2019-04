STEMMESVIKT: Sam Smith trøbler med stemmen og må avlyse flere konserter. Foto: ALBERTO VALDES / EFE

Sam Smith avlyser flere konserter

Har pågående trøbbel med stemmen etter å ha kansellert i Sør-Afrika.

Det er Sam Smith selv som melder dette på Twitter.

Det er foreløpig ikke klart hva som feiler stemmen hans, men den er ikke sterk nok til å holde konsert. Rett før påske måtte han avbryte sin andre av tre utsolgte konserter i Cape Town da stemmen sviktet etter 45 minutter.

Påsken har etter alt å dømme ikke gjort stemmen bedre, og Smiths medisinske team har gitt ham sangforbud. Dermed må han blant annet avlyse sin opptreden under den nasjonale Eurovision-finalen i Aserbajdsjan og ikke minst Billboard Music Awards i Las Vegas neste uke.

Sam Smith dukket opp på verdens pop-arena i 2012 da han lånte vokal til Disclosures gjennombrudds-hit «Latch», men tok for alvor av med debutplaten «In The Lonely Hour» to år senere. Platen fikk seks Grammy-nominasjoner, og Smith tok fire av statuettene med hjem.

Året etter hadde han temalåten til James Bond-filmen «Spectre» og har de siste årene vært i den ypperste pop-eliten på verdensbasis.

Han har også vært en ivrig tilhenger av vår egen Maria Mena .

Publisert: 25.04.19 kl. 08:17