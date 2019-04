SPELLER BRA: Alan Walker tok over «Årets»-trofeet fra Astrid S på Spellemannprisen 30. mars. Foto: Hagen, Fredrik/NTB scanpix

Alan Walker og Astrid Smeplass når nye Spotify-milepæler

«Årets Spellemann»-vinnerne har grunn til å juble. Den ferskeste har første norske låt som bikker milliarden.

Norsk pop har nytt stor internasjonal suksess i streaming-æraen, og ferske tall fra Spotify viser at det ikke er over.

Alan Walker (21) satte i helgen en ny rekord: Hans gjennombruddssingel «Faded» fra 2015 har nå passert en milliard avspillinger hos den svenske streamingtjenesten.

Ifølge denne oversikten er «Faded» den 27. sangen i verden som har en milliard eller mer på Spotify.

Større enn Kygo

Kun én låt har passert to milliarder: Ed Sheerans «Shape Of You», som har 2,1 milliarder. Nummer to på listen, Drakes «One Dance», nærmer seg 1,7 milliarder.

Seeb-remiksen av Mike Posners «I Took A Pill In Ibiza» har 1,1 milliard, og er nummer 14 på listen. «Faded» er imidlertid første «helnorske» låt som er med i milliardklubben.

Den mest populære Kygo-sangen, «It Ain’t Me» med Selena Gomez på vokal, har i skrivende stund 843 millioner.

Artisten som nylig leverte «Årets Spellemann»-trofeet fra sin egen peishylle til Alan Walker, Astrid S, har også grunn til å feire: Hennes «Hurts So Good» fra 2016 har nå passert 200 millioner på Spotify. Det er Smeplass’ første låt som når så høyt.

Turnéklar

– Dette er en stor milepæl for hele «Team Astrid». Vi kjører på videre og har et utrolig spennende år foran oss, sier manager Halvor Marstrander til VG.

Smeplass gyver mandag kveld løs på en USA-turné hvor hun varmer opp for et av sine forbilder, svenske Zara Larsson. De starter ballet i San Francisco.

Turneen omfatter åtte konserter, de fleste med publikumskapasitet på 1200–1300, altså på størrelse med Rockefeller i Oslo.

