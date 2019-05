FINALE-FIREREN:Én av disse stikker av med seieren i «The Voice» i kveld. Fra venstre Oscar Øiestad, Steffi Buie, Edward Mustad og Maria Engås Halsne. Foto: TV2

I kveld kåres «The Voice»-vinneren!

Og DU kan kaste terningen på lik linje med VGs anmelder.

Fire sangtalenter - to menn og to kvinner - står igjen i kveldens finale i «The Voice» fra Fornebu. VGs Tor Martin Bøe triller terning fortløpende på alle kveldens sanginnslag - to fra hver av deltakerne - og det samme kan du gjøre.

I flere uker har Oscar Øiestad (23), Maria Engås Halsne (22), Edward Mustad (20) og Steffi Buie (30) kjempet seg frem til finalen - gjennom dueller og knockouts - og vunnet gunsten til både mentorene (Yosef Wolde-Mariam, Lene Marlin, Morten Harket og Martin Danielle), publikum og tv-seere.

De fire mentorene åpnet finalekvelden med Isak Danielsons «Broken» - med koring fra finalistene, men først ut blant konkurrentene i kveld er Edward Mustad som synger Midnight Choirs «October 8».

Det er en låt Mustad burde kjenne ut og inn, ettersom hans far, Frederik Mustad, i sin tid var assosiert medlem av nettopp Midnight Choir!

FEMMER: Edward Mustad Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

FIRER: Steffi Buie Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

FEMMER: Maria Engås Halsne Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

