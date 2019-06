STJERNE: Ella Marie Hætta Isaksen (21), her i kamp på TV-skjermen sist høst. Foto: NRK

Forbundsleder synes «Stjernekamp»-Ellas konserthonorar er for lavt

Musikernes LO-tilknyttede fellesorganisasjon Creo mener Ella Marie Hætta Isaksen burde fått minst det dobbelte av det hun har tjent per konsert denne våren.

Som VG nylig omtalte, fikk den ferskeste «Stjernekamp»-vinneren 4500 kroner i personlig honorar per konsert på en 19 show lang turné med bandet ISÁK i perioden mars-mai.

Dette ifølge budsjett vedlagt søknad om turnéstøtte fra Norsk Kulturråd. Regnestykket der legger opp til en egeninvestering på 46.350 kroner fra bandets side.

På nett har mange engasjert seg i saken. Flere har påpekt at honoraret er omtrent så lavt som det kan bli i norsk konsertsammenheng.

Tidobbelt for event

Creos minstesats for honorar per musiker per konsert ble nylig justert opp til 4545 kroner.

Forbundsleder Hans Ole Rian i Creo (tidligere Musikernes Fellesorganisasjon) mener imidlertid at 21-åringen burde få vesentlig bedre betalt for sin innsats.

– Isaksen, med sin bakgrunn og meget høye kunstneriske nivå, kunne helt klart blitt honorert mye høyere, sier Rian.

BER OM MER: Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo. Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix

Han mener det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor mye hun burde få, men konstaterer likevel:

– Ella burde fått minst det dobbelte for en «normal» klubbkonsert. Hadde hun spilt på event, for eksempel, kunne hun ganget honoraret med ti.

Halvor Marstrander, manager for Astrid Smeplass, er heller ikke imponert av Isaksens honorar.

– Isolert sett altfor lavt, sier Marstrander, som også har fotballstjernen Ada Hegerberg i stallen.

MANER TIL TÅLMODIGHET: Astrid S-manager Halvor Marstrander. Foto: Klaudia Lech

Han påpeker imidlertid at tålmodighet er viktig i popbransjen.

– Å bygge seg opp til å bli en stor liveartist krever langsiktighet og stayerevne. Man må investere for å høste.

Lav betalingsvilje

Hans Ole Rian synes det er mange underbetalte artister på veien i Norge, også blant høyprofilerte utøvere.

Han mener videre det er for lav betalingsvilje blant publikum.

– Billettprisene har stort sett stått stille de siste 15–20 årene. Det må både arrangører, klubbeiere og festivaler ta delansvar for.

Tone Østerdal, daglig leder i organsiasjonen Norske Konsertarrangører (NKA), er delvis enig med Rian.

– Det stemmer at billettprisene har stått ganske stille de siste par tiårene, og jeg er helt enig i at det er grunn til å diskutere folks betalingsvilje. Det blir imidlertid for enkelt å definere den som «for lav», sier hun.

Går i minus

Østerdal sier at undersøkelser blant publikum viser at folk er villige til å betale mer så lenge «riktig pakke» tilbys.

– Men vi vet for lite om hvor langt strikken i realiteten kan strekkes. Flertallet av norske arrangører driver med små marginer, og det kan være krevende å være den som tar risikoen med å teste grensene for betalingsvilje.

NKA-lederen viser til at en gjennomsnitts konsert i Norge går i minus, og må subsidieres med offentlige tilskudd og alkoholsalg, blant annet.

– Så det er ikke akkurat som om arrangørene sitter og håver inn penger mens artistene får dårlig betalt. For å få en artist på scenen for å gjøre en konsert er det mange ledd som skal ha sin del av kaken.

Østerdal er tydelig på at det er mye jobb som gjenstår for å gjøre konsertmarkedet fruktbart for alle parter.

– Det er klart at vi har noen strukturelle utfordringer i musikkbransjen når både artister og arrangører i mange tilfeller sitter igjen med for lite.

ISÁKs bookingagent ønsker ikke å kommentere saken.

ISÁK-budsjettet

Dette er budsjettet Ella Marie Hætta Isaksens band leverte til kulturrådet for turneen i vår:

Utgifter

Honorar til musikere (tre inkl. Ella, 19 konserter): 256.500

Lystekniker: 85.500

Lydtekniker/turnéleder: 104.500

Transport: 95.000

Preproduksjon: 12.000

Leie av utstyr: 133.000

Bookingprovisjon: 121.600

Markedsføring: 20.000

Plakater: 5750

= 833.850

(Hotell og diett dekkes av arrangører)

Inntekter

Honorar (fra arrangør til artist/apparat): 608.000

Merchandisesalg: 47.500

Tilskudd fra diverse støtteordninger: 70.000

Støtte fra Norsk Kulturråd: 108.000

Egeninvestering: 46.350

= 833.850

Publisert: 11.06.19 kl. 10:47