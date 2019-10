BABY-BOOM: Ricky Martin har fått sitt fjerde barn. Foto: HUGO BORGES / AFP / NTB SCANPIX

Ricky Martin far for fjerde gang

Drøyt ti måneder etter Ricky Martin og den svensk-syriske kunstneren Jwan Yousef fikk sin første datter, fikk paret sitt fjerde barn.

– Vår sønn Renn Martin-Yosef er født, skriver han på Instagram like før midnatt natt til onsdag norsk tid.

1. januar kom nyheten om at han og Yousef hadde blitt foreldre til Lucia. På scenen under Human Rights Campaign National Dinner i Washington D.C i september avslørte han at de skulle bli foreldre igjen.

– Familien min er her. Mannen min, Jwan, jeg elsker deg. Mine skjønne tvillinger Valentino og Matteo er også her. Jeg elsker dere av hele mitt hjerte. Dere er min styrke, og dere inspirerer meg hver dag. Dere motiverer meg til å holde på med det jeg holder på med. Herlige unger, sa Martin før han hyllet datteren, som ikke var til stede:

– Lucia er lyset i livet mitt. Og forresten – jeg kan opplyse om at vi er gravide. Vi venter. Jeg elsker store familier, sa Martin.

I august viste han frem Lucia på Instagram:

Den puertorikanske «Livin La Vida Loca»-stjernen ble første gang pappa i 2008, da han fikk tvillinggutter født via surrogatmor. Den gangen var Martin singel.

I november 2016 avslørte sangeren at han hadde fridd til Yousef på The Ellen DeGeneres Show og knappe året senere var paret gift.

Martin har aldri lagt skjul på at han ønsker seg en stor familie. Han har tidligere uttalt at han ønsket seg fire par med tvillinger.

– Jeg elsker store familier, sa han da han avslørte babynyheten i august.

STORFAMILIE: Ricky Martin, Jwan Yousef og tvillingene Valentino og Matteo. Her fra 2016. Foto: MARIO ANZUONI / REUTERS / NTB SCANPIX

Publisert: 30.10.19 kl. 00:51







