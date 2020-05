DØD: Bruce Dickinsons ekskone, Paddy Bowden, er død i en ulykke, skriver Iron Maiden-legenden i en uttalelse. Her er det tidligere ekteparet sammen under en galla i London i 2013. Foto: Joel Ryan / Invision

Bruce Dickinson mistet ekskona i ulykke

Det bekrefter Iron Maiden-vokalisten selv i en uttalelse.

Nå nettopp

Det er Express som siterer Dickinson (61) på at hans ekskone, Patty Bowden, er død. «Dette er en forferdelig tragedie som ser ut til å være en tragisk ulykke. Våre barn Austin, Griffin og Kia og jeg er knust», heter det i uttalelsen fra Bruce Dickinson.

«I respekt for Paddy vil vi ikke kommentere mer i denne enormt vanskelige og vonde tiden for vår familie», står det videre.

les også Iron Maiden-vokalist Bruce Dickinson har brutt med kona etter 30 år

Paddy Bowden var Bruce Dickinsons andre kone.

Det har vært et turbulent halvår for det tidligere ekteparet. Rett før jul i fjor forlot Bruce Dickinson kona og flyttet sammen med sin nye kjæreste i Paris. De skal da ha vært separert en stund, men holdt det hemmelig i respekt for sine barn.

Paret giftet seg i 1990 og har tre barn på 25, 27 og 29 år sammen.

les også Iron Maiden-vokalist Bruce Dickinson: Kaptein på eget turnéfly

Bruce Dickinsons nye kjæreste er 46 år gamle Leana Dolci, som på sin Instagram presenterer seg som fitnessinstruktør, moteblogger, og journalist med utdanning i middelalderhistorie. Hun er angivelig en stor Maiden-fan, som de siste ti årene har fulgt bandets turneer.

Bruce Dickinson har gjennom hele karrieren slått ring rundt familien og privatlivet.

les også Iron Maiden til Tons of Rock

– Ikke fordi jeg trodde det ville bli kjedelig. Men fordi det blir en belastning for andre. Når du skriver intimt om ditt eget liv, skriver du automatisk intimt om andres. Koner, kjærester, unger. Jeg ville følt på et moralsk ansvar for å fremlegge det jeg hadde skrevet for de andre involverte, la dem legge til og ta ut ting. Det var jeg ikke interessert i, fortalte Dickinson i et åpenhjertig intervju med VG for to år siden.

Om en drøy måned skulle Iron Maiden egentlig ha stått på Ekebergsletta under Tons of Rock-festivalen, men denne er som kjent avlyst.

Publisert: 18.05.20 kl. 21:27

Mer om Iron Maiden

Fra andre aviser